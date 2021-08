Se billedserie Annelise Karlshøj, formand for Vordingborg Gymnastikforening, der nu fusionerer med Ørslev. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Gymnastikforeninger fusionerer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnastikforeninger fusionerer

Vordingborg - 22. august 2021 kl. 13:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

De to gymnastikforeninger i henholdsvis Vordingborg og Ørslev slår sig sammen. Aktiviteterne udbydes fremover af Vordingborg Gymnastikforening, men der vil fortsat være masser af gymnastikhold i Ørslev.

I den nye sæson er Vordingborg og Ørslev gymnastikforeninger fusioneret og går fremover under navnet Vordingborg Gymnastikforening.

Der vil dog fortsat være de samme aktiviteter i Ørslev, som Ørslev gymnastikforening plejer at udbyde. Det fortæller Annelise Karlshøj, der er formand for Vordingborg Gymnastikforening.

- Noget foregår i Ørslev, noget i Vordingborg - helt ligesom det plejer, siger Annelise.

- Ørslev Gymnastik henvendte sig til os for at høre, om vi ville have dem ind under os, fortsætter hun og glæder sig over det nye samarbejde, som begge foreninger er meget enige om er en fordel for begge foreninger.

- Bestyrelsen derude synes, det giver god mening, og i Vordingborg gymnastikforening giver det god mening, at der kommer nogen udefra, siger hun og glæder sig over de mange ideer og tilbud, som Ørslev hidtil har stået for og som nu kan præsenteres i regi af Vordingborg gymnastikforening.

- De har mange børn, vi har mange seniorer, fortæller Annelise Karlshøj, der nu kan tilbyde medlemmerne 25 forskellige holdaktiviteter.

Når de to gymnastikforeninger i henholdsvis

Vordingborg og Ørslev slår sig sammen til én, kan

man dyrke Jumping fitness i begge byer. (Privatfoto)



Særligt for de unge Blandt de aktiviteter, som Ørslev gymnastikforening bringer med over i Vordingborgforeningen er Jumping fitness henvendt til unge fra 15 år.

- Ingen af os har helt fat i den gruppe, siger Annelise Karlshøj, der derfor er glad for at gymnastikforeningen har fået penge fra Impulspuljen til indkøb af blandt andet trampoliner til denne aktivitet, der både vil finde sted i ørslev og i DGI-huset. Hun håber at kunne få mulighed for at komme ud på nogle ungdomsuddannelser i den kommende tid og fortælle om tilbudet.

- Det er sjovt at lave sammen, og den gruppe skal vi have fat i, siger hun.

Tre lokationer Fremover ligger gymnastikforeningens aktiviteter på tre lokationer. Dels i foreningens hus på Næstvedvej 5 i Vordingborg, dels i DGI-huset på Solbakkevej i Vordingborg, og dels i Ørslevhallen ved Ørslev skole og egnshus.

- I Ørslev plejer de at tilbyde gymnastik mandag, onsdag og lørdag; det fortsætter de med, siger Annelise Karlshøj, der dog forudser nogle problemer i forbindelse med de aktiviteter, der er lagt på DGI-huset.

- Der er en del aflysninger, fordi der skal være andre arrangementer i huset. Det kan vi jo ikke leve med. Derfor er det så vigtigt, vi får bygget det springcenter. Men heldigvis har vi stadig gymnastiksalen på Næstvedvej, siger hun og oplyser, at selvom ejendommen er sat til salg, forventer hun at gymnastikforeningen kan fortsætte med at benytte faciliteterne i huset et år endnu.