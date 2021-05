Se billedserie Den runde plads bag Tina Ørum Hansen, formand for Gymnastikforeningen Præstø Fjord, skal bruges som en del af et større fitness- og bevægelsesområde. Idéen er dog foreløbig kun på tegnebrættet. Foto: J.C. Borre Larsen

Gymnastikforening går efter stor udendørs træningsplads til 1,5 mio.

Vordingborg - 25. maj 2021 kl. 10:12 Af J.C. Borre Larsen

Gymnastikforeningen Præstø Fjord drømmer om et stort udendørs fitness- og bevægelsesområde.

Det skal ligge mellem Præstø Multicenter og Præstø Skole, og det er for alle motionsglade borgere i byen.

- Vi synes selv, at det er et fedt område, hvor der kommer mange forbi, siger Tina Ørum Hansen, der er formand for Gymnastikforeningen Præstø Fjord.

Det er coronanedlukningen, som har givet den lokale gymnastikforening smag for træning under åben himmel. Under den første nedlukning startede man seks hold op, blandt andet yoga, fitness og aerobic.

- Alle hold har valgt at blive ude. Det er dejligt at komme ud i den friske luft, når man har siddet inde hele dagen, siger Tina Ørum Hansen.

750 medlemmer og 85 instruktører. Samlet set ligger foreningen et stort beslag på timerne i Multicentret.

- Vi er ved at ramme loftet for antallet af tildeling af timer i hallen. Med et udendørsanlæg kan vi tilbyde flere timer til vores medlemmer, siger Tina Ørum Hansen.

Som nævnt skal et nyt sportsanlæg ikke kun være for gymnastikforeningens medlemmer. Det skal også være et tilbud til andre idrætsklubber, foreninger og dem, som ikke er medlem af den organiserede idræt. Derudover skal de nye rammer også komme Præstø Skoles cirka 440 elever til gode.

Besøg af politikere

Gymnastikforeningens storstilede plan tager udgangspunkt i at få genaktiveret folkesundhedspladsen, som blev indviet i 2006.

Træningsredskaberne på pladsen er nu væk, men den runde hæk på arealet mellem multicentret og skolen står der stadig. Bag hækken skal der lægges en belægning, så den cirklede plads kan bruges til eksempelvis gymnastik, træningslege, danseplads, step, yoga og boldspil.

På begger sider af hækken skal der være styrketræningsstationer til individuel- eller holdtræning, hvor man kan træne med boksesække, vægtskiver, medicinbolde, reb, ringe, balancebomme og andet fitnessudstyr.

Endelig skal der rundt om multicentret laves en løbesti på 530 meter. Langs løbestien skal der være forskellige forhindringer, så ruten samtidig fungerer som forhindringsbane.

Samlet pris: 1,5 millioner kroner. Tina Ørum Hansen erkender, at det er en pæn sjat, men gymnastikforeningen er gået i gang med at skrabe penge sammen. Fra en foreningspulje under DGI/DIF har man fået 150.000 kroner. Derudover har foreningen søgt kommunen om 500.000 kroner. De resterende penge skal komme fra fonde.

Kommunens Kultur, Idræt og Fritidsudvalget har endnu ikke taget stilling til gymnastikforeningens ansøgning.

Tina Ørum Hansen og resten af gymnastiforeningens bestyrelse får dog en gylden mulighed for at tale deres sag, når udvalgsmedlemmerne 1. juni tager på den årlige bustur rundt til en række af kommunens kulturinstitutioner. Her er ankommer politikerne ved middagstid til multicentret for at tale med Gymnastikforeningen Præstø Fjord.