Efter mange års kamp kaster Vordingborg Gymnastikforening håndklædet i ringen. Bygningen er for stor og dyr at vedligeholde. Foto: Nina Lise

Gymnaster sætter foreningshus til salg

- Det er et dejligt sted, vi kan råde over. Men bygningen er slidt, og vi har som forening ikke penge og ressourcer til at vedligeholde den. Så nu har vi kastet håndklædet i ringen og sætter den til salg, fortæller Annelise Karlshøj, formand for Vordingborg Gymnastikforening med omkring 300 medlemmer.