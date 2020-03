Vordingborg Gymnasium har tirsdag aften måtte hente to klasser hjem fra studieture til Rom. Foto: Lars Christensen

Gymnasium henter elever hjem fra Rom

To gymnasieklasser fra Vordingborg Gymnasium og HF blev tirsdag aften hentet hjem fra deres studietur til Rom.

- Det har selvfølgelig været træls for de studerende, for de kunne ikke lave noget efter de seneste tiltag fra den italienske regering. Alle museer er lukket og byen er lukket helt ned, fortæller rektor Jakob Stubgaard.

- Vi besluttede derfor, at eleverne skulle hjem igen, for at være på forkant, hvis situationen skulle udvikle sig yderligere, fortæller han.