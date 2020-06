Gymnasiet sluttede med coronakrisetid

- Det var under usædvanlige Forhold for vort gamle Land og for vor Skole, at vi måtte begynde Eksamen i Aar. Der var Grund til at tro, at den Uro og Usikkerhed, der var så nær inde på Livet af os, kunne gribe forstyrrende ind i vort Arbejde. Om det er sket, kan ikke bevises, men lad det være en Opmuntring, at vi kunde have haft endnu alvorligere Forhold at arbejde under.