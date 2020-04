Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium & HF , glæder sig til at se mange af gymnasieeleverne tilbage på skolen, selvom det bliver en helt anden hverdag i den kommende tid. Foto: Lars Christensen

Gymnasieelever møder ind til en helt ny skoledag

Vordingborg - 18. april 2020 kl. 08:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bliver ikke en skoledag, som vi kender den, men bare det, at de nu kommer tilbage på skolen, er rart.

Sådan lyder meldingen fra Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium & HF.

Gymnasiet har cirka 200 afgangselever fordelt på 3.g'ere og 2.hf'ere. Det er dog ikke alle, der møder ind på mandag.

Gymnasiet har besluttet at dele årgangen op i to, så eleverne skiftes til at få undervisning på skolen. Det ene halvdel skal møde på gymnasiet mandag, onsdag og fredag, den anden halvdel tirsdag og torsdag, og så bytter man rundt ugen efter.

Undervisningen skal foregå i faste klasselokaler, hvor der skal være to meter mellem alle eleverne.

- Vi har heldigvis flere lokaler med foldevæg imellem, så vi kan gøre dem større. En enkelt klasse kommer til at skulle sidde fordelt i to lokaler ved siden af hinanden, men det skal nok komme til at fungere, fortæller rektoren.

Jakob Stubgaard erkender dog, at det kan blive svært for særligt de naturfaglige fag, når man ikke kan benytte de relevante faglokaler.

Den største frustration for elever har indtil videre været de maglende svar på en række centrale spørgsmål.

- Gallafest, sidste skoledag, studenterkørsler og translokation. Der er meget, vi endnu mangler at få en melding fra myndighederne på, og derfor har vi ikke kunnet give et klart svar til eleverne, forklarer rektoren, der ærgrer sig ved tanken om, at eleverne skal gå glip af de store begivenheder, der følger med afslutningen af gymnasiet og HF.

- Gallafesten skulle have været holdt 1. maj, og den bliver selvfølgelig ikke til noget, men vi kigger på, om vi kan rykke den til et senere tidspunkt og holde den i en reduceret udgave, siger han.