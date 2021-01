Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening, glæder sig over en pose penge fra kommunen til at skabe endnu mere liv i Præstø. Foto: Peer Rasmussen

Gylne dage bliver forgyldt

Pengeposen fra kommunen betyder, at det muligt at gennemføre aktiviteter, der skal engagere borgerne i udviklingen og gennemførelsen af Gyldne Dage, der foregår i september 2021.

- Med bevillingen er vi klar til at gå i gang. Vi afventer bare et go fra myndighederne om, at vi kan mødes igen" siger formanden for Handel- og Erhvervsforeningen Rasmus Evind.