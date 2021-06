Det er på marken bag Gavin Poulsen, at Rosenfeldt Gods vil bygge en stor gylletank. Foto: J.C. Borre Larsen

Gylletanke skal stå midt i skønne naturområder

Vordingborg - 18. juni 2021 kl. 06:40 Af J.C: Borre Larsen Kontakt redaktionen

Gavin Poulsen, 58, fik et chok, da han læste brevet fra kommunen. En kæmpe stor gylletank skal stå 150 meter foran hans hus på Knudshoved Odde, der regnes for et af kommunens skønneste naturområder.

- Det er trist. Det er lige midt i et Naura 2000-område og lige overfor Avnø Naturcenter, siger Gavin Poulsen.

Det er Nature Energy, som på vegne af Rosenfeldt Gods har søgt kommunen om landzonetilladelse til at bygge tre store gyllebeholdere. Den ene, 10 meter høj og 33 meter bred, skal ligge ved Enghaverne, hvor Gavin Poulsen bor. Den anden i nærheden ved Oregård, mens den tredje skal placeres på en mark, der tilhører Øbjerggård ved Kostræde Banker på Svinø.

Beholderne skal bruges til at opbevare afgasset biomasse, som godset vil sprede ud på sine marker. Gødningen kommer fra Nature Energys nye biogasfabrik, der lige nu er ved at blive opført i Køng.

Sårbart landskab Gylletankene betyder, at der vil være tankbiler og traktorer med gyllevogne på smalle veje, som henholdsvis fylder og tømmer beholderne. Kommunen anslår, at der årligt bliver tale om i alt 1100 kørsler for de to beholdere på Knudshoved Odde.

- Det forstyrrer fuglene, vildtet og os beboere. Det er et indgreb i naturen, mener Gavin Poulsen.

Det er netop livet på landet, som var årsagen til, at Gavin Poulsen i 1996 flyttede ind i et lille, gult bindingsværkshus med stråtag fra 1720.

Fra sin indkørsel har han udsigt til havørne og sæler i Avnø Fjord.

- Det er åbenbart slut nu, sukker Gavin Poulsen.

Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg er heller ikke begejstret for udsigten til en »kolos« ved Enghaverne.

- Det er uheldigt, at man vil bygge et kæmpe stort anlæg midt i et sårbart landskab tæt på kysten, siger næstformand Flemming Kruse, der opfordrer til, at Rosenfeldt Gods tænker sig godt om.

Sammen med fire andre af de nærmeste naboer har Gavin Poulsen ret til indsigelse.

Ingen på kontoret Gavin Poulsen har forsøgt at komme i kontakt med kommunen for at stille spørgsmål, men det er ikke lykkedes. Den pågældende sagsbehandler fra Afdeling for Plan og By var i mellemtiden gået på ferie.

- Jeg fik at vide, at sagsbehandleren er den eneste, som er fuldt inde i sagen, og at hun først vender tilbage i næste uge. Indsigelsesfristen er på fredag ( i dag, red.), lyder det hovedrystende fra Gavin Poulsen.

Han har bedt kommunen om at udsætte indsigelsesfristen, men ikke fået svar. Det fik Sjællandske heller ikke, da avisen forsøgte at få en kommentar fra Plan og Bys fagchef, Anja Valhøj.

Grøn gødning tæt på markerne På Rosenfeldt Gods håber godsejer Nicolai Tillisch naturligvis, at Vordingborg Kommune giver landzonetilladelse, så han kan opføre tre store gylletanke med afgasset biomasse på Knudshoved Odde og i Lundby.

- De er nødvendige for at bruge grøn gødning i stedet for mere klimatungt gødning, siger Nicolai Tillisch.

Han frygter ikke, at gyllebeholderne går ud over naturen på Knudshoved Odde, der er omfattet af Natura 2000-område.

- Jeg føler, at vi har naturen der, hvor vi skal have naturen, siger han.

Såfremt gylletankene bliver en realitet, kommer der tung trafik på de små veje, når beholderne to gange om året skal fyldes med gødning, og når det skal spredes ud på markerne.

- Vi har prøvet at placere tankene tæt på markerne, så der bliver så kort kørsel som muligt, siger Nicolai Tillisch.

De nærmeste naboer til gylletanken ved Enghaverne på Knudshoved Odde har sendt en indsigelse til kommunen. Her foreslår de bygge gylletanken ved Rosenfeldt Gods' avlsbygninger. Her holder i forvejen de traktorer og gyllevogne, som skal udføre markarbejdet. Den løsning har Nicolai Tillisch dog ikke fidus til.

- Jeg tror, at det vil være værre. Så kommer beboerne til at møde flere kørsler på vejene, siger han.

Nature Energi oplyser, at man indtil videre på vegne af lokale landmænd har søgt kommunen om 13 gylleholdere.