Det bliver et fantastisk startår for Gyldne Dage i Præstø, mener Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervs-forening. Han oplever nemlig stor interesse fra byens butiksejere. (Privatfoto)

Send til din ven. X Artiklen: Gyldne Dage møder stor interesse fra byens butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gyldne Dage møder stor interesse fra byens butikker

Vordingborg - 18. maj 2021 kl. 14:32 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Gyldne Dage i Præstø ser ud til at tegne sig til at blive et fantastisk arrangement, mener Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening. Tirsdag den 11. maj blev der afholdt informationsmøde, hovedsageligt for medlemmer af Handels- og Erhvervsforeningen i Præstø og derudover andre butikker, der er interesserede i at være en del af projektet. 24 personer mødte op til mødet, som havde et loft på 25 gæster grundet de nuværende coronarestriktioner.

- Vi talte meget om, hvordan vores medlemmer kan bidrage til projektet, og fik en masse gode ideer på bordet, siger Rasmus Evind. En historiker fra Middelaldercenteret i Nykøbing Falster besøgte mødet for at fortælle om den mode, man havde dengang i 1800-tallet.

- Det, der er sindssygt vigtig ved Gyldne Dage, er, at folk har lyst til at engagere sig i projektet, det gælder både handels- og erhvervslivet, private og institutioner, siger Rasmus Evind som fortæller, at der på mødet blev vist stor interesse for projektet.

Udlæg betaler sig Gyldne Dage i Præstø kan kun blive en succes, hvis både handel- og erhvervslivet samt privatpersoner engagerer sig i det. Men skal en butik eller måske en restaurant være en del af Gyldne Dage, kan det dog kræve en mindre udgift. Rasmus Evind opfordrer nemlig de interesserede i at pynte op til arrangementet. De kan blandt andet have kostumer på, lave særlige udstillinger i butiksvinduerne eller have forskellige rekvisitter eller udsmykning indenfor.

- Det kan jo betyde, at blandt andet butikkerne skal leje sig til kostumer eller andre rekvisitter, de kan pynte op med, siger Rasmus Evind.

- Men det er jo også noget, der får folk til byen, og som vækker interesse for området. Han er med projektets bagmænd allerede i gang med at finde tøj og rekvisitter, som folk kan låne til udstilling.

- Vi hjælper, så meget vi kan, også med at finde de rigtige forbindelser, hvis man eksempelvis gerne vil lave butik som hattemager, siger han og fortæller, at der blandt andet på seneste møde var flere deltagere, som havde relevante kontakter. Der var blandt andet en, der kendte en person, der gjorde sig i tøj af hør, som der eventuelt kunne bruges til udklædning. Og selvom det måske kan lyde lidt overvældende at skulle sætte sig ind i, hvordan livet i Præstø så ud i 1800-tallet, mener Rasmus Evind ikke, at det er besværligt at være en del af projektet.

- Jeg synes ikke, det kræver meget forberedelse at være en del af Gyldne Dage, men det kræver selvfølgelig at man har sat sig ind i perioden, både med tøjstil, lidt historie og udsmykning, siger han.

Inspirationsår 2021 bliver første år hvor Gyldne Dage kommer til Præstø fra den 10. til den 12. september. Og det bliver også lidt af en forsøgskanin, hvor interessen både fra borgere og besøgende skal være i topform, hvis arrangementet skal blive bedre året efter.

- Vi håber at kunne inspirere endnu flere til at deltage de kommende år, blandt andet diverse foreninger, teatergrupper og overnatningsmuligheder, siger Rasmus Evind. Han håber på, at der blandt andet kan laves en lejeordning af kostumer, så man som turist kan leje sig et kostume til sit besøg, hvor man kan gå rundt og handle i byen som var det i 1800-tallet.

- På sigt kunne det være sjovt, hvis det blev en decideret turistattraktion, hvor folk kommer langvejs fra for at være en del af Gyldne Dage, siger Rasmus Evind. Næste møde med Handel- og Erhvervsforeningen i Præstø vil blive den 7. juni, som især er med fokus på spisestederne. Der vil blandt andet komme en madhistoriker forbi, som kan inspirere spisestederne til nogle af de retter, der blev lavet i perioden.