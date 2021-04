Handelsformand Rasmus Evind og festivalinitiativtager Susanne Volqvartz jubler over, at »Gyldne Dage i Præstø« får 346.000 kroner. Billedet er taget i forbindelse med, at festivalen i marts modtog et legat på 9000 kroner fra Jubilæumsfonden i Møns Bank til materialer til håndværkerdragter. Pressefoto

Guld til Gyldne Dage

Vordingborg - 26. april 2021 kl. 14:50 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

»Gyldne Dage i Præstø« får 346.000 kroner til at holde første udgave af den nye festival. Det vækker jubel hos arrangørerne.

- Politikerne i Vordingborg Kommune bakker op om at skabe en festival, der vil tiltrække et stort publikum fra hele Sjælland. De tror så meget på planerne, at de har besluttet at finansiere halvdelens af festivalens omkostninger med en bevilling på 346.000 kroner, lyder det fra arrangørgruppen.

De vil med festivalen markedsføre Præstø som en attraktiv by at bosætte sig i. Dermed har de sikret sig et formål, der taler direkte til udviklings- og markedsføringspuljen, hvor pengene kommer fra.

- Vi har mange gode erfaringer med at invitere mange mennesker til Præstø. Fransk Forår samlede før de to coronaår 30-40.000 mennesker. Jeg er sikker på, at Gyldne Dage i løbet af nogle år vil blive et lige så stort tilløbsstykke, forklarer Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening.

Ud af de otte ansøgere, der på det seneste møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati fik bevilget penge fra udviklings- og markedsføringspuljen, var »Gyldne Dage i Præstø« absolut højdespringer i forhold til det bevilgede beløbs størrelse.

Næsthøjeste beløb, der blev bevilget, var 150.000 kroner til »Sommerliv i Præstø« arrangeret af Præstø Handels- og Erhvervsforening. Tredjehøjeste beløb på 90.000 kroner blev givet til »Sommerferie i bymidten« arrangeret af Bycentrum Vordingborg.