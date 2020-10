Christina Møller Brandt fra Jonica står klar til at sælge skattekortene til børnene i efterårsferien. Man kan også købe dem i Bog & Idé. Foto: Lars Christensen

Guide: 10 oplevelser i efterårsferien på Sydsjælland

Vordingborg - 09. oktober 2020 kl. 12:16

Efterårsferien byder på mange oplevelser for børn og barnlige sjæle. Vi har her samlet en række af de bedste oplevelser i Vordingborg Kommune.

1. Troldehalejagt Mandag til lørdag kan man gå på den traditionsrige troldehalejagt i Algade i Vordingborg.

Butikkerne har tidligere år med stor succes inviteret børnefamilierne indenfor, hvor der har små gaver eller godter til børnene, men i år bliver troldehalejagten en smule anderledes på grund af coronaen.

I stedet for at skulle lede efter troldehalerne inde i butikkerne, vil de på grund af coronaen i år være synlig i vinduerne. Børnene skal dog stadig ind i butikkerne for at hente de forskellige godter og overraskelser.

Hos Jonica i Algade 44 og Bog & Idé i Algade 83B kan man fra mandag til lørdag købe et skattekort, der giver adgang til godter og overraskelser i 30 af byens butikker. Butikkerne bestemmer selv, hvad de vil give til børnene, men i år har der været den ekstra coronarestriktion, at alt spiseligt skal være indpakket.

Skattekortet giver desuden adgang til »Far til fire og vikingerne« i Biografcaféen fredag 16. oktober og lørdag 17. oktober. Her skal man dog være opmærksom på, at forældre ikke kan købe billet til samme forestilling, så børnene skal selv kunne sidde i biografen.

Med skattekortet kan man også få rabatter på både DGI Huset i Vordingborg og Geocenter Møns Klnit. To voksne og to børn kan komme i Vandhuset for 50 kroner, mens man kan få halv pris på billetter til geocentret for hele familien helt frem til udgangen af 2021.

Desuden kan man i resten af oktober få en gratis kop kakao på bibliotekerne i Vordingborg, Præstø og Stege.

2. Bevægelse og spil Fra tirsdag til lørdag stiller Danlej forskellige oppustelige legeredskaber frem i Algade i Vordingborg i tidsrummet 12-16, dog lørdag 11-13.

Hele ugen kan man desuden prøve de nyeste spil til Playstation i Algade 71b, hvor Skoringen indtil for nylig holdt til.

Blandt de spil, man kan prøve er den helt nye udgave af FIFA.

Man indløser billet i indgangen og får via billetten lov at spille løs i 20 minutter, hvorefter man må give sin plads videre til den næste i køen.

3. Rollespil og gardere Til de børn, der holder af fantasy, er der mulighed for om fredagen at stifte bekendtskab med den lokale rollespilsklub. Her kan man blandt andet prøve at kæmpe på kamppladsen ved borgerservice midt i Algade i Vordingborg.

- Man kan kigge på det, man kan prøve det, og så spritter man af, siger Charlotte Stage, der også har sørget for skilte ned gennem handelsgaden med påmindelser om at holde afstand og spritte hænder.

Lørdag 17. oktober kan man møde gardere fra Prins Jørgens Garde på Stentorvet i tidsrummet 11-14. Her kan man stille alle de spørgsmål, man vil til dem om det at være med i Prins Jørgens Garde og desuden se et udvalg af de instrumenter, der spilles på i garden. I løbet af formiddagen spiller de fremmødte gardere desuden lidt musik for de fremmødte.

Kalvehave Labyrintpark inviterer folk til at

udforske labyrinterne i mørke.

Foto: Kim Rasmussen



4. Udforsk labyrinten i mørke Man bør huske lommelygten, hvis man besøger Kalvehave Labyrintpark i efterårsferien. Traditionen tro holder parken aftenåbent, så man kan udforske de kringlede labyrinter i mørket. Tirsdag, onsdag og torsdag er der åbent fra klokken 10 og helt frem til 22. De øvrige dage må man nøjes med at udforske labyrinterne i dagslyset fra klokken 10 til 17.

5. Halloween hos farmor Farmorhuset i gården bag Algade 34 i Vordingborg har masser af aktiviteter mandag til torsdag for mindre børn. Fra klokken 10 til 16 kan man besøge værkstederne, fiskedammen og bamselykkehjulet, og man kan blive malet i ansigtet.

Farmorhuset vil være pyntet op til Halloween, og man kan skære græskarhoveder, som man kan få med hjem. I Malerhuset kan man besøge det (u)hyggelige spøgelsesrum, hvor man kan se afdøde sjæle, hekse, trolde og andre monstre.

Mandag og torsdag klokken 11.30 optræder Tommy Tryl, og tirsdag fejrer Farmorhuset fødselsdag med besøg af klovnen Penny.

I Farmorhuset kan man blandt andet udskære

græskarhoveder. Arkivfoto



6. Øens Dyr fejrer fødselsdag Den lille minizoo Øens Dyr på Viaduktvej 9 på Masnedø kan fejre to års fødselsdag her i efterårsferien. På rekordtid har de ansatte og eleverne på Starskuddet skabt et særdeles populært udflugtsmål for børnefamilier. Fra lørdag 10. oktober til søndag 18. oktober er der åbent i parken fra klokken 09.30 til 15.

7. Byt græskar for is Det store traditionsrige halloweenløb rundt i Præstø er i år aflyst på grund af coronaen, men man kan stadig opleve lidt halloween-stemning rundt omkring. Blandt andet på havnen vil der være lidt at komme efter for børnefamilierne. Ved Det Gamle Toldhuus vil ishuset været åbent alle dage i efterårsferien, og her vil der i anledning af det kolde og våde efterår blive solgt gullasch og varm kakao, så man har noget at varme sig på.

Desuden vil toldhuuset gerne have udsmykket terrassen. Derfor inviteres alle børn op til 15 år til at komme med et flot udskåret græskar til terrassen. For hvert græskarhoved kan børnene få en valgfri kugle is i bæger.

I sidste weekend kunne man opleve historiens

vingesus på stationen i Lundby. Nu kommer

veterantoget igen på skinnerne. Fot: Nina Lise



8. Veterantog på banen Lørdag 10. oktober kører Østsjællandske Jernbaneklub med sine to Triangelmotorvogne fra Næstved til Bandholm, så det bliver et tog fra omkring 1930, der klarer turen til Lolland.

Anledningen er, at Næstved-Præstø-Mern-banen i år ville have haft 120 års jubilæum. Banen åbnede 20. marts 1900 og lukkede igen 31. marts 1961. En epoke var slut, men lidt materiel er bevaret fra banen.

Østsjællandske Jernbaneklub har motorvognen M7 fra 1932, der sættes foran personvognen C31 fra 1899 og pakvognen E41 fra 1898, der begge er bevaret af Museumsbanen Maribo Banholm. Så for første gang i mange år bliver der lavet et tog med tre enheder, der alle er fra Næstved-Præstø-Mern-banen.

Toget afgår fra Næstved klokken 9.06, Lundby 9.21 og Vordingborg 9.35. Toget ankommer til Maribo klokken 10.36. Der er afgang fra Maribo klokken 15.34 med ankomst til Næstved klokken 17.24.

Billet til turen fra Næstved til Maribo koster 170 kroner for voksne og 70 kroner for børn. Vil man med på turen fra Maribo til Bandholm, koster det 90 kroner for voksne og 45 kroner for børn.

9. Søndagstur til Orehoved Søndag 11. oktober kører Triangelmotorvognene igen fra Næstved men denne dag til Orehoved, så på det sidste stykke fra Vordingborg til Orehoved kan man følge, hvor langt arbejdet med den nye bro er nået, mens veterantoget kører over Storstrømsbroen.

Der er afgang fra Næstved klokken 10.50, 12.50 og 14.50, fra Lundby klokken 11.07, 13.07 og 15.07 og fra Vordingborg klokken 11.21, 13.21 og 15.21. Ankomst til Orehoved klokken 11.31, 13.31 og 15.31.

Retur er der afgang fra Orehoved klokken 11.52, 13.52 og 15.52, fra Vordingborg klokken 12.03, 14.03 og 16.03 og fra Lundby klokken 12.17, 14.17 og 16.17. Ankomst til Næstved klokken 12.33, 14.33 og 16.33.

Prisen for en returbillet denne dag er 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn fra fire til 13 år. Børn på tre år og derunder kører gratis med veterantoget.

Begge dage er klubbens handelsafdeling med på toget, hvor de sælger varme og kolde drikke, slik og jernbanesouvenirs.

Alle skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til afstand, sprit og mundbind.

10. Fiskeri i voldgraven Lørdag 17. oktober inviterer Fishing Zealand i samarbejde med Vordingborg Kommune og Sportsfiskerforeningen Storstrømmen til fisketur i voldgraven ved Gåsetårnet.

Her vil der være mulighed for at få instruktion i lystfiskeri og samtidig kan man låne fiskeudstyr, hvis man ikke har sit eget. Arrangementet henvender sig særligt til børn og unge, men hele familien kan godt være med.

Arrangementet er gratis og åbent for alle under hensyn til gældende retningslinjer for corona. Det betyder, at hver voksen kan deltage sammen med ét barn eller ung. Unge over 13 år kan deltage på egen hånd.

Fisketuren starter med en kort introduktion klokken 10 og arrangementet slutter igen klokken 14. Mødested er ved Gåsetårnet, Glambæksvej. Tilmelding skal ske via https://flexbillet.dk/fishingzealand.