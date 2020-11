Grusgrav ved Bårseafkørsel lukkes ned

Se billedserie Maskinerne er stadig i gang - men det er til dels reetableringen der er begyndt. Til sommer lukker grusgraven ved Risbyvej. Foto: Michael Thønnings

Vordingborg - 25. november 2020 kl. 16:02 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Efter mere end to årtier er det nu slut med grusgravningen ved Risbyvej ved Bårse. Den store grusgrav bliver nu reetableret som naturområde, og et nyt planlagt udgravningsområde ved siden af, bliver forventeligt droppet. De er stadig i gang med gravemaskiner og der skal lige hentes en 10-15.000 kubikmeter grus op, men til sommer forventer de at hele området ved grusgraven nær Risbyvej 1 er reetableret og afleveret tilbage som naturområde.

- Vi er færdige, så nu bliver det reetableret. Der er ikke mere i området, fortæller Rene Petersen der er driftsleder for FS Grusindustri, der står for udgravningen lige ved Bårseafkørslen.

Grusgraven - der oprindeligt hed "Lundby Grus" har fungeret som så i 20-25 år og har været en af områdets større udgravninger, hvor der både er hentet sten og grus, men også ler.

- Når man graver de her steder, så skal man grave det hele med. Tidligere har der været store udgravninger, hvor man kun tog det grus der lå i overfladen, fortæller driftslederen, der påpeger, at det netop er en stor ting at lave en grusgrav både arbejdsmæssigt og i forhold til påvirkningerne af området. Derfor har de ved den grusgrav blandt andet også haft hentet membran-ler op fra under vandet.

Det er blandt også derfor, at de stadig er i gang derude. For godt nok er de gået i gang med reetableringen af området, men i den forbindelse er der meget gravearbejde, hvor man kan hente de sidste råstoffer op.

- Der ligger en hel plan for genetableringen at området - allerede inden man begynder - så både region og Vordingborg kommune har noget at sige i den forbindelse, fortæller Rene Petersen.

Selve jorden, hvor grusgraven ligger, er ejet af Lundbygaard, men fordi den har været grusgrav, så kan ejeren ikke bare disponere over jorden, når den bliver afleveret.

- Vi regner med at aflevere den til sommer. Man har et år til at reetablere det, når man er færdig med at grave og der er det meningen at vi afleverer det som naturområde med en sø, fortæller driftslederen.

Selve maskineriet og værket bliver normalt flyttet videre, men efter 20 års brug er det meste dog til at kassere.

Nedlukningen af området fremgår også den råstofplan for de kommende ti år, som regionen netop har sendt i høring. Her kan man både se planer for nye områder, der skal blive til grusgrave, og dem der er fjernet. Netop ved Bårse - og i særdeleshed omkring Risbyvej - er der mere godt nyt, til dem, der ikke er så begejstrede for grusgrave.

Der var nemlig tidligere lagt op til at hele området uden om den nuværende grusgrav også skulle graves ud - blandt andet helt ud til hovedvejen, over Risbyvej og rundt om ned langs motorvejen.

De tanker er imidlertid droppet i den plan, som man nu har lagt frem. Området har således hele tiden fremstået som interesseområde i forhold til udgravning af råstoffer, men med mindre der er protester, så bliver det droppet.

- Det har formentlig noget at gøre med at området er for lille og man både skal ud over vejen, ligesom man har Risby å, lyder buddet fra Rene Petersen, der understreger at der er mange regler og tilladelser der skal på plads, når der skal graves, så derfor er det ikke alle steder, der er udlagt, hvor det giver mening at grave. Og det kan blandt andet være det der gør, at området vest for motorvejen ved Bårse nu bliver grusgravsfrit.

Hvad der præcis sker i området, når FS Grusindustri har afleveret det tilbage, er vides endnu ikke, da Lundbygaard som nævnt har ejerskabet, men skal afklare det med regionen og Vordingborg kommune.

Årsagen til de mange grusgrave i området ved Bårse er den måde isen bevægede på i forbindelse med istiden. Her blev grus og sten aflejret i særlige områder, efterhånden som isen forsvandt, og det er de steder der nu graves ud, så vi kan få råstoffer til industri og byggeri.

