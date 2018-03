Kalvehave Lokalråd forsøgte sig med gruppearbejde ved runde borde til dialogødet, og den anderledes form blev taget godt imod af fremmødte borgere og politikere, forklarer formand Thomas Finke.Privatfoto

Gruppearbejde som forsøg på dialogmødet

Vordingborg - 25. marts 2018 kl. 16:15 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalrådet gik nye veje, da der for nyligt var dialogmøde i Kalvehave-området, skriver Sjællandske.

I stedet for den traditionelle opstilling med politikere siddende ved et højbord til skue for forsamlingen foregik debatten i stedet ved rundborde med gruppearbejde.

Lokalrådet havde på forhånd udvalgt emnerne bosætning, turisme og nærdemokrati.

- Bosætningsdebatten kredsede omkring skolen, som ikke er der. Det er den, alle snakker om. Det kunne man også se under valgkampen. Vores nuværende borgmester Mikael Smed lovede, at det skulle med i det nye paragraf 17 stk. 4-udvalg, men det har vi endnu til gode at se, forklarer formand Thomas Finke.

- Turismen handlede især om havnen, hvor der er brug for opgraderede faciliteter. Vi mangler i den grad en ordenlig legeplads på havnen, og der blev også snakket om bedre badefaciliteter. De vil ikke kun være til glæde for turisterne, men også de fastboende, forklarer formanden og tilføjer, at det er svært at få hentet penge hjem til et strandparks-projekt.

- I forhold til hele diskussionen om nærdemokrati-modellen, så kunne vi godt tænke os noget mere reel indflydelse i form af et årligt beløb, vi kan give til projekter. Det er ikke nok med LUP-midlerne, for der skal man selv stille med lige så mange penge, som man søger, og det er som regel et problem for de små foreninger, forklarer formanden, der dog ikke fik nogle konkrete løfter fra politikerne på mødet.

