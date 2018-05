Se billedserie Otto Arnecke, Lizzi Arnecke og Kazimiera Jadwiga hviler benene, inden turen går videre til Grundtvigs gravsted på Clara Kirkegård på Køge Ås. Foto: Nina Lise

Grundtvig støves af til ny sæson

Vordingborg - 25. maj 2018

Om det skyldtes den regnfulde sommer, vides ikke. Men sidste år steg besøgstallet i Grundtvigs Mindestuer, Udby.

Forleden var der travlt, da to selskaber - midt under forårsrengøringen - havde meldt deres ankomst for at se de lavloftede stuer, hvor Grundtvig blev født og indtil sit 9. år trådte sine barnesko. Som ung vendte han tilbage som kapellan hos sin far.

- Jeg troede, at det ville være større, men at komme herned er en god oplevelse, jeg gerne vil anbefale. Her er en skøn atmosfære. Man kan virkelig forestille sig, hvordan der har været gravstille på Grundtvigs tid, fortæller Otto Arnecke fra Frederiksberg til Sjællandske.

I år er det 90 år siden, Grundtvigs Mindestuer åbnede efter en større restaurering af Udby Præstegård. Det opdagede daglig leder Dorrit Røtting ved et tilfælde, da hun faldt over en gammel scrapbog med billeder fra åbningen. Hun holder åbent i mindestuerne fra 1. juni til 15. september men tager hele året mod selskaber, der kommer for at høre om den maniodepressive præst og hans mange eskapader.

- Jeg bliver aldrig træt af at fortælle historien. Jeg opsamler hele tiden nyt, og publikum er forskellige hver gang, smiler hun.

