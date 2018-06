Se billedserie Ole Stig Andersen var hovedtaler ved Borgerlistens grundlovsmøde på Café Farø Vad.

Grundloven fejret med sjov og alvor

Vordingborg - 05. juni 2018 kl. 15:58 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

5. juni er Bogø stedet, hvor man skal være, skriver Sjællandske. Den lille ø er hvert år vært for hele to grundlovsfester, og der er tradition for godt vejr. Som formand for Borgerlisten Allan Huglstad indledte den første fest med at sige:

- Det er fjerde gang, vi holder grundlovsfest, og fjerde gang, at det er godt vejr.

Da var klokken 9 om morgenen, og de morgenfriske forsynede sig med en glimrende morgenmad fra Café Farø Vad.

Kl. 12. 30 gik Bogøs egen fest i gang startende med Nykøbing F Postorkester, som spillede ved den gamle Rytterskole, og derefter gik det årlige optog rundt på øen. Det sluttede i skoven ved Østerskovvej, hvor årets taler Martin Graff, folketingskandidat for Enhedslisten talte.

Graff fremhævede Bogø som den ø i Danmark, hvor der sandsynligvis er flest foreninger, og det er netop grundloven af 1849, der slog fast, at borgerne har ret ret til at danne foreninger.

- Det er jo ikke for sjov at sige, at hvis man ser tre mennesker stå i hjørnet af forretningen nede hos Ulrik og snakke, så er der gode chancer for, at de er ved at danne en ny forening. Specielt hvis en af dem er Ulrik selv eller den gode Jesper Heien, sagde Martin Graff.

Han mindede om, at grundloven blev underskrevet for 169 år siden efter en lang periode med politisk kamp fra borgerne i Danmark. Sejren indebar en lang række af friheder, som vi aldrig må tage for givet eller udnytte til at indskrænke andre menneskers frihed.

Martin Graff var i øvrigt den første lokale fra Bogø, der har holdt grundlovstalen, siden hans eget fødselsår, 1996. Det år var det Marianne Engers, og året før var det en anden lokal, nemlig Benny Knudsen.

Hovedtaleren ved Borgerlistens arrangement var inde på en anden følge af grundloven, nemlig at politikerne skal stemme efter deres overbevisning.

- Men dengang fandtes ikke partier, og i dag er det meningsløst, sagde Ole Stig Andersen, som er tidligere direktør for Folketinget, og tidligere chef for PET og generalsekretær for Advokatsamfundet.

Han kunne godt tænke sig en revision af grundloven, så der kommer et nyt landsting sammensat af ikke-politikere, der kan standse lovforslag. Og så så han gerne, at der er et kontrolorgan, som kontrollerer Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- Jeg er langt mere bange for CIA end et kontrolorgan fra Folketinget. Det kunne være udpeget af 5-6 gruppeformænd. Det kunne have forhindret Morten Bødskov-sagen, mener Ole Stig Andersen, som hentydede til dengang, hvor Pia Kjærsgaard blev frataget muligheden for at besøge Christiania ved hjælp af daværende justitsminister Morten Bødskovs såkaldte »nødløgn«.

EU og grundloven bliver ofte holdt op mod hinanden. Ole Stig Andersen gjorde opmærksom på, at der bliver afgivet suverænitet til EU hele tiden.

- Det sker via EF Domstolen, fortalte han.

Den anden taler til morgenmødet var formanden for MønNU Michael Van Deurs. Han fik det hele sat ned på et mere lokalt niveau.

- Vi har fået reetableret MønNU efter tre år, og nu fungerer det som en paraplyorganisation, sagde.

Han kom ind på Den grønne plet, »eller som nogen siger »Den Grønne Skamplet«.

- Vi synes, pletten er en drøm, fordi den ligger lige ud til volden, sagde Van Deurs.

- Vi slås for borgerne, og vi laver noget, indtil nogen andre laver noget bedre, lovede han.

Det skriver Sjællandske.