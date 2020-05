Gunner Hemmingsen, formand for Grundejerforeningen Kohaven Roneklint, glæder sig over, at sommerhusejerne fremover kan sove roligere om natten. Foto: J.C. Borre Larsen

Artiklen: Grundejerforening punger ud for at sikre sommerhuse

Grundejerforening punger ud for at sikre sommerhuse

- Vi er et lavt sommerhusområde, og med de klimaændringer, vi oplever, er vi nødt til at fremtidssikre os, siger grundejerforeningens formand, Gunner Hemmingsen.

Det er Grundejerforeningen Kohaven Roneklint, som for egen lomme både er ved at kystsikre badestranden og diget.

