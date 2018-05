I årevis er vandet strømmet ad Bekkasinvej. Privatfoto

Grundejer får ret: Nu skal vandet væk fra sommerhusvej

Vordingborg - 08. maj 2018

Det skal være slut med oversvømmede haver på Bekkasinvej ved Vordingborg. Efter klager fra grundejer Jes Madsen har kommunen været ude og se på forholdene.

- De foreslog fortsat at lade vandet løbe på vejen men forhøje kanterne og læggge rist på en brønd, så vandet kan løbe ned der. Det afviste jeg med det samme. Hvis vandet skifter bane, får vi oversvømmelser igen, fastslår Jes Madsen.

Han foretrækker i stedet et forslag om at etablere en opsamlingsbrønd på hjørnet af Skaverupvej/Bekkasinvej med en underjordisk rørledning til en brønd i den anden ende af Bekkasinvej. Herfra kan vandet ledes ud i afvandingskanalerne til fjorden, hvis ellers drænrørene er dimensioneret til at tage imod vandmængderne.

Bekkasinvej ligger lavt, og derfor ender både vandet fra den privatejede Korshærsvej og den kommunale Skaverupvej her.

- Vi forventer allerede i denne uge at skitsere forskellige løsninger, som vi forelægger for Jes Madsen og grundejerforeningen. Der ligger nogle dræn fra dengang, det var landbrugsjord. Vi skal have fundet ud af, hvor meget vand, de kan bære, siger ingeniør Allan Schmidt fra Byg, Land og Miljø.

Jes Madsen glæder sig over, at kommunen nu endelig erkender problemet, men han er utilfreds med det langstrakte sagsforløb. Allerede for et år siden bekræftede kommunens vandløbsmyndighed, at afledningsforholdene var ulovlige.

