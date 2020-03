Elektrificeringen af jernbanen betyder er større gravearbejde ved Vordingborg. Mandag viste landinspektørerne Carsten Jørgensen og Klavs Petersen projektet frem for ekspropriationskommissionen. Her med et eksempel på en højspændingsledning, der skal graves ned i jorden.Foto: Lars Christensen

Grønnere tog kræver et større gravearbejde

Vordingborg - 03. marts 2020 kl. 05:46 Af Lars Christensen

Nye perronbroer i Vordingborg og Lundby, Ny Næstvedvej-projektet og den nye vejbro i Lundby. Det er blot nogle af de mange nye broer, som Banedanmark har arbejdet på gennem de seneste år. De mange bro-arbejder har alle haft et formål - at gøre jernbanen klar til nye og grønnere tog.

Nu er Banedanmark klar til at kaste sig over næste del af det omfattende arbejde på Ringsted-Femernbanen - elektrificeringen af hele togstrækningen.

Et storstilet elektrificeringsprogram skal sikre grøn strøm til togene. Elektrificeringen er til gavn for både miljøet og togdriften, fordi eltog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver eltogene mulighed for at køre med højere hastighed end man kan med dieseltogene.

I området ved Vordingborg betyder elektrificeringen dog, at Banedanmark må ud i et større gravearbejde. Nord for Kastrup og Neder Vindinge skal der indrettes en såkaldt neutralsektion. Det er et strømløst område i kørestrømsanlægget, der forbinder to separate strømforsyninger. Området skal sikre, at der ikke løber strøm fra en strømforsyning til en anden.

På Masnedø er Banedanmark gået i gang med at opføre en ny transformerstation, hvorfra der skal føres en højspændingsledning op til den nye neutralsektion. Højspændingsledningen kan dog ikke ligge langs jernbanen hele vejen, så Banedanmark vil i stedet føre højspændingsledningen uden om Vordingborg By. Planen er, at ledningen skal ligge på markerne ved Rosenfeldt Gods langs med Brovejen og Næstvedvej. Ved Næstvedvej skal ledningen efter planen føres under vejen ved Fog Trælast og Citroen og krydse tværs gennem det bagvedliggende industriområde og markerne hen til jernbanen ved Kastrup.

Gravearbejdet kommer til at berøre en række lodsejere, og derfor var der mandag indbudt til besigtigelse med ekspropriationskommissionen, hvor lodsejerne kunne spørge ind til projektet og foreslå ændringer, som kommissionen kan tage med sig videre, når der senere på året skal eksproprieres jord til projektet.

Banedanmark håber på at kunne gå i gang med gravearbejdet til sommer eller senest til efteåret, så man kan nå at blive færdig med projektet inden årsskiftet. Det er planen, at man går i gang med de første test af den elektrificerede jernbane i begyndelsen af næste år.