Grønnere busser på vej

Foruden at gøre busserne grønnere har det også den sidegevinst, at støjniveauet både udenfor busserne og inde i dem bliver lavere.

Overraskende nok har udbuddet af de nye grønnere busser vist, at kommunen faktisk kommer til at spare penge på driften.

Fra 2022 forventer man at kunne spare cirka 1,6 millioner kroner pr. år, såfremt alle buslinjer inklusivt linje 667 (Stege-Klintholm havn) og 640 (Vordingborg-Næstved) kører fossilfri. De to sidste kræver dog først en aftale med regionen og Næstved Kommune. Her ser det ud til, at man må nøjes med en kombination af diesel og biodiesel.