Grøn grønnere baghavekoncert

Disse koncerter kan som bekendt ikke holdes i år, men musik skal der stadig til i det danske sommerland, og derfor fik private borgere i år lov til at byde ind og konkurrere om at være vært ved en lang række baghavekoncerter.

Ace Rosewall flyttede til London for at bryde igennem på musikscenen, og han har nået at spille over 200 koncerter alene i England. I Danmark er han derimod et sjældent syn, men da coronaen også tvang ham hjem til Danmark uden nogle koncerter på programmet, skrev han sig op, da Grøn Koncert efterlyste kunstnere. Han har dog ingen indflydelse haft på, hvor han kom til at spille - men besøget i baghaven i Vordingborg passede ham fint.