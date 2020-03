Christian Grigat (tv) overlader formandsposten til Søren Nyholm, der har et grundigt kendskab til Præstø Tennis Klub. Foto: J.C. Borre Larsen

Grigat fik vendt dårlig udvikling i tennisklub

Efter 12 år som formand valgte Christian Grigat at trække sig fra bestyrelsen.

- Det har altid været min holdning, at man skal gøre tingene 100 procent. Det gør jeg ikke længere, og så er det må tide at lade andre komme til, lyder det hudløst ærligt fra Christian Grigat, der til daglig er direktør for Brdr. Jensen Slimming ApS i Bjæverskov.