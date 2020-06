Det er planen, at engen midt i Præstø skal omdannes til et vådområde med en å, der snor sig gennem engen. Illustration: Vordingborg Kommune

Gravearbejde skal teste Tubæk Å-projekt

Vordingborg - 14. juni 2020 kl. 05:46 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lange, dybe render på engen i Præstø. Det er, hvad man kan opleve, hvis man på onsdag lægger vejen forbi engen i Præstø.

Hundeluftere, cyklister og andre besøgende på engen skal ikke undre sig, hvis de støder på et større gravearbejde. Det er blot ansatte fra Vordingborg Kommune, der tager det første spæde skridt mod et større projekt for Tubæk Å.

I forbindelse med udviklingsplanen for Præstø Havn er der planlagt et såkaldt åbningstræk med titlen »Å, slyng dig«.

Tubæk Å ligger i dag som en skarp, lige dræningslinje gennem engen, og det er svært at komme tæt på vandet uden at få våde fødder, ligesom det dikteres af vandløbsregulativet, at man ikke må sejle på åen, som med sine 10 meter i bredden ikke egner sig som naturligt vandløb.

Projektet går ud på at grave et nyt slynget åløb på engen.

Langs engområdets sydlige side tænkes anlagt et dige, der sikrer, at den nærmeste bebyggelse ikke oversvømmes ved høj vandstand og som samtidig fungerer som stiforbindelse langs med åen, hvorfra man vil have udsigt over hele vådområdet.

- Vi arbejder for at kunne anlægge et nyt slynget åløb som vil understøtte naturkvaliteten og hverdagslivet i Præstø og samtidig fungere som klimatilpasning, siger Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formanden for Udvalget for Klima og Miljø.

- Jeg håber på, at vi kan skabe et bynært naturområde, hvor det slyngede forløb tilgodeser vandets naturlige processer og skaber biodiversitet og variation i levesteder i vandløbet, tilføjer hun.

Der er dog et problem, der i sidste ende kan forpurre det stort anlagte å-projekt. Store dele af engen er nemlig forurenet, da der tidligere har været losseplads på området. At jorden er forurenet vil kunne fordyre anlægsarbejdet ud over det sædvanlige.

For at kunne vurdere graden af forurening, sættes der nu en undersøgelse af området i gang. Den består i at grave dybe søgerender på engen. Arbejdet finder sted 17.-18. juni, hvorefter forureningens omfang kan vurderes.

- Hvis jorden er kraftig forurenet, kan projektet blive meget omkostningstungt og kan måske ikke gennemføres for det forslåede budget. I så fald må vi tage det op til revurdering, forklarer Michael Larsen (R), udvalgsformand for Plan- og Teknik.