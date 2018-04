Der graves i stor stil på marken ved siden af Kostervej 26, hvor Skolen for Livet får anlagt p-plads og vej til sit nye hjem, der ventes taget i brug i sensommeren. Foto: Lene C. Egeberg

Gravearbejde er første skridt mod ny skole

Vordingborg - 21. april 2018 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Rammerne på Kostervej 60 er på ganske få år blevet en kende for små for Skolen for Livet, som derfor - som tidligere omtalt i Sjællandske - har fundet et nyt hjemsted få kilometer væk, nærmere bestemt på Kostervej 26 i udkanten af Lendemarke på Møn.

Den tidligere landejendom ejes af Liselund Fontænen, som derfor bliver skolens nye husvært og også er bygherre på det ombygningsarbejde, som i denne uge er blevet påbegyndt.

Det er det tidlige stadie af arbejdet, som nu er gået i gang, for i første omgang handler det blot om at få anlagt en ny vej og parkeringsplads ind til det, der efter sommerferien skal huse skolens elever. Det stopper dog ikke der, for den samlede ombygning bliver en ganske omfattende affære, oplyser skoleleder Kaspar Jørgensen fra Skolen for Livet.

- Der er en bygning på omkring 150 kvadratmeter i forvejen, som der kun skal gøres lidt ved, før vi kan bruge den. Udover det bygger vi 264 nye kvadratmeter, som kommer til at ligne er trælade udefra og bygges op af halmmoduler. Det bliver Danmarks første halmskole, fortæller han.

Skolen bliver bæredygtig med halmmodulerne, der beklædes med træplader udvendigt og klines med ler indvendig, mens taget laves af tang fra lokale strande, tilføjer han.

Samtidig får skolen også anlagt sit eget pilerensningsanlæg, som tager en ny teknologi indenfor feltet i brug.

Planerne er dog endnu så friske, at Kaspar Jørgensen ikke kan gå i detaljer med det hele - men planen er nu, at der bliver gravet ud til fundamentet i begyndelsen af maj, hvorefter man satser på at kunne holde rejsegilde 1. juli. Alle datoer er dog med store forbehold.

Skolen for Livet er på få år vokset fra 17 til omkring 40 elever, og der er fortsat stor interesse fra forældre, der gerne vil have deres børn ind i den lille, alternative privatskole. Med de nye rammer vil skolen have mulighed for også at udvide efter behov i de kommende år, da der følger seks hektar jord med - og altså også rigelig plads til ekstra aktiviteter som køkkenhave og andre udendørs gøremål, som spiller en stor rolle i skolens filosofi.

Som traditionen er på skolen, bliver forældrene aktivt inddraget i den del af arbejdet, der ikke kræver professionelle håndværkere - men Kaspar Jørgensen håber også, at lokalområdet hen ad vejen vil fatte interesse for projektet og måske få lyst til at hjælpe.

- Vi vil gerne inddrage lokalområdet i det og planlægger at holde et informationsmøde på et tidspunkt, men vi er ikke klar til at sætte en dato for noget endnu, siger han.