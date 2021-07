Se billedserie Elin Nissen, næstformand i Bårse Husholdningsforening, havde travlt de første 20 minutter med at lange smørrebrød afsted, så stilnede det lidt af. Men da var halvdelen af de 500 stykker også afsat. Foto: Lene C. Egeberg

Gratis smørrebrød fløj gennem luften

Vordingborg - 17. juli 2021 kl. 16:08 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Kan jeg hjælpe den næste - kan jeg hjælpe den næste - kan jeg hjælpe den næste?

Hvis Elin Nissen, næstformand i Bårse Husholdningsforening, kommer til at sige de ord i søvne i nat, er det ikke så underligt, for hun tog ordene i brug ofte nok, da hun sammen med tre andre af »Bårsepigerne« lørdag igen serverede gratis smørrebrød i Bio Bernhards lokaler i Adelgade.

En efterhånden mangeårig tradition til hjælp for biografen, som samtidig får indtægter fra salg af drikkevarer, mens de frivillige smørrebrødsjomfruer og -herrer får en hyggelig og hektisk dag ud af det.

Det har tidligere været sådan, at foreningen som tak for hjælpen modtog sponsorgaver fra byens handlende til brug som præmier ved bankospil, men sådan er det ifølge Elin Nissen ikke mere.

- Nu gør vi det for hyggens skyld og for at hjælpe Bio Bernhard. Jeg er selv selvstændig erhvervsdrivende, og så må man jo hjælpe hinanden, siger hun.

500 stykker smørrebrød var der smurt til dagens servering, og i de første 20 minutter var der ikke andet at stille op end at lange en paptallerken med tre madder afsted én efter én til gæsterne i den lange køb.

Derefter stilnede det lidt af, og Bårsepigerne kunne trække vejret igen, men Elin Nissen var ikke i tvivl om, at alle 500 stykker nok skulle forsvinde, inden der blev lukket ned igen.

Sådan plejer det at gå - dog ikke sidste lørdag, som var første gratis smørrebrødsdag i Bio Bernhard i år - men det skyldes nok mest, at holdet der stod bag den dag havde glemt at annoncere det, mener Elin Nissen.

Det betød, at butikkerne i byen fik tilbudt det overskydende smørrebrød, men denne lørdag blev der holdt langt mere stramt øje med de grønne sedler, som gæsterne fik stukket i hånden, og som hjælper de frivillige til at holde styr på, at ingen får for meget.

Det er nemlig et fast koncept, man kører efter, med tre stykker smørrebrød til hver gæst - og ikke mere end det.

Det siger de fleste pænt tak for, men der er nogen, der glemmer det, når de får udleveret deres gratis smørrebrød, og nogle bliver endda sure over, at de ikke kan få flere end tre stykker.

- Men det er de glade gæster, der fylder mest, siger Elin Nissen, som dog ind imellem også må tale med fast stemme, når nogen ikke helt har forstået konceptet.

Det måtte Bio Bernhards formand, Anker Rasmussen, også gøre, da en gæst forsøgte at få udleveret en bakke smørrebrød - mens han holdt et krus øl i hånden, som han havde købt et andet sted i byen.

Det var formanden ikke indforstået i, da indtægterne fra biografens eget salg af drikkevarer går til drift og fremvisning af film, så efter et par borgerlige ord, kom gæsten på andre tanker - og købte en øl i biografens bar.