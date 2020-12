Sundhedscentret i Vordingborg er et af de tre steder i kommunen, at de hjemløse kan få ordnet deres tænder. På billedet fra 2017 er det dog ikke en hjemløs, men 12-årige Michael Hans Lynge Laursen, der ligger i stolen. Tandplejer Naya Dehghani og klinikassistent Janne Brandt-Olsen undersøger drengen. Foto: Claus Vilhelmsen

Gratis kommunal tandpleje til hjemløse

- § 99-medarbejderne vil være opsøgende og gøre de hjemløse opmærksom på tilbuddet, siger Jesper Berring-Poulsen (S), formand for Udvalget for Social og Psykiatri.

Jesper Berring-Poulsen forventer ikke, at der skal ansættes flere tandlæger eller klinikassistenter og påpeger, at det kun er sundhedspersonale med kompetencer til at have med hjemløse at gøre, der får opgaven.