Emmanouela Oungrini fra Grækenland er første frivillige i ungdomsskolens nye europæiske projekt. Hun er vild med Danmark på trods af tidlig frokost og mærkelig remulade.

Græske Emma skal møde lokale unge

Vordingborg - 04. april 2018

- Det var snevejr første dag, høj sol anden dag og regnvejr tredje dag. Jeg tror, jeg har fået et ret godt indblik i, hvordan det bliver at være her, griner 25-årige Emmanouela Oungrini, eller bare Emma som hun præsenterer sig som.

I lørdags skiftede hun det varme, sommeragtige vejr i hjemlandet Grækenland ud med det danske »forår«, der på blot få dage har vist sig fra sin overraskende varierede side.

Tirsdag var hendes første dag på Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse, hvor hun skal have sin base det næste halve års tid.

Hun er den første af en række europæiske frivillige i ungdomsskolens nye internationale projekt, der skal bringe verden tættere på de unge.

- Jeg er meget spændt, for vi har slet ikke sådan noget som en ungdomsskole i mit hjemland. Jeg har haft meget svært ved at forklare folk i Grækenland, hvad det er for et sted, forklarer hun.

Emma Oungrini får sin daglige gang på ungdomsskolen, hvor hun vil være ledsager på en række af de nuværende aktiviteter og med tiden også selv vil lave sine egne aktiviteter med de unge.

Blandt andet vil hun hjælpe med på engelskkurser, som ungdomsskolen arrangerer som forberedelse til de kommende eksamener.

Tanken er også, at hun skal rundt til områdets folkeskoler og ungdomsuddannelser, hvor hun blandt andet vil kunne undervise i græsk kultur og i særdeleshed den græske mytologi.

- Og så håber jeg, at jeg kan komme til at bruge lidt af min magi, tilføjer hun med et smil.

- Jeg kan lave tryllekunster og har studeret teater, så jeg håber, jeg kan lære de unge om sceneoptræden og performans, som også kan styrke deres selvtillid og hjælpe dem med de mundtlige fremlæggelser, forklarer hun.

Inden for de næste par uger vil Emma få følgeskab af en frivillige fra Estland. Når deres ophold er slut, vil der komme to nye europæiske frivillige.

Det europæiske projekt på ungdomsskolen er finansieret af Erasmus+.