Se billedserie Annemarie Nissen, anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi plæderede for 30-40 dages ubetinget fængsel. Foto: Claus Vilhelmsen

Grædende mormor dømt for trusler mod offentligt ansatte

Vordingborg - 07. august 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En storhulkende tiltalt kvinde blev ført ud midt i retssagen mod hende fredag formiddag.

Den 57-årige mormor kunne ikke klare mere og sagde flere gange, at hun var ligeglad med dommen, hun ville bare have det overstået.

På det tidspunkt var hun blevet afhørt, og hun havde ikke lagt skjul på, at hun havde det, hun var anklaget for til tre besøgende fra kommunen, som lå til grund for retssagen.

Det var ikke bare en trussel; det var en dødstrussel. Selv mente hun, det var en advarsel.

Dommeren og de to domsmænd kom i Retten i Nykøbing Falster frem til, at det var en trussel. Hun fik 30 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år. Hun slap uden samfundstjeneste, fordi hun er lettere retarderet.

Den 57-åriges kvindes forsvarer Elisabeth Eriksen

ville have sin klient frikent, ellers en betinget dom.

- Dommen ligger i den mildere ende, fordi det kun var en enkelt trussel og du nævner, at en anden vil gøre det. Men offentligt ansatte skal ikke finde sig i at blive truet, forklarede dommer Morten Lange ved domsafsigelsen.

Tvangsfjernelse

Baggrunden var nu også nok så alvorlig. Hendes gravide datter og svigersøn var flyttet ind i hendes hus, så da datterens sagsbehandler kom for at tale med parret, ringede hun på døren til familiens hus i den sydsjællandske by.

Hun var dog ikke alene. Uden at have meddelt noget om det, medbragte hun mandens kontaktperson fra det bosted, hvor han havde boet indtil for nylig, samt mandens socialrådgiver på kommunekontoret.

Allerede der begyndte det at gå galt. Stemningen var trykket, og familien følte, at de tre fra kommunen var kommet for at lægge et samlet pres på dem.

Det var ikke helt uden grund, for datterens sagsbehandler fremførte, at barnet ville blive tvangsfjernet ved fødslen.

Dødstrussel

Helt ud af den blå luft kom det dog ikke. Der havde været et møde inden, hvor parret var blevet lovet forskellige former for hjælp med barnet. Det var blevet afvist af parret, og nu var bekymringen stor hos ansatte i forvaltningen.

Straffeloven § 119, stk. 1 Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Kilde: danske love Men da sagsbehandleren nævnte ordet tvangsfjernelse, blandede den kommende mormor sig. Hun havde ellers ikke sagt et ord og stod lidt væk. Nu sagde hun: »Det skal I slet ikke tænke på at gøre. Hendes far bliver så gal, at han slår jer ihjel.«

Optrapning

Herfra skiftede samtalen karakter. Sagsbehandleren henvendte sig direkte til mormoren og sagde til hende, at det opfattede hun som en trussel. Mormoren svarede, at hun bare fortalte, hvad han ville gøre.

Herefter gik der ikke lang tid, før de tre gæster forlod huset, og de anmeldte sagen til politiet.

To af de tre vidnede i retten, og da turen kom til datterens sagsbehandler, ville mormorens forsvarer Elisabeth Eriksen vide, om hun var bange for, hvordan faren ville reagere. Det bekræftede hun.

- Tror du, at (mormoren) forsøgte at gøre jer bange, spurgte forsvareren videre?

- Det ved jeg ikke. Jeg opfattede det som en trussel, svarede sagsbehandleren.

Dommeren ville have præciseret, om det var en slags advarsel.

- Jeg tænker, at hun sagde det for, at vi ikke skulle tvangsfjerne barnet, svarede sagsbehandleren.

Dom

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Annemarie Nissen gjorde i sin procedure gældende, at alle tre kommunalt ansatte havde opfattet mormorens udtalelse som en trussel. Herefter krævede hun 30-40 dages ubetinget fængsel og henviste til en landsretsdom fra tidligere.

Elisabeth Eriksen ville derimod have sin klient frifundet.

- Det er ikke en trussel. Hun har kun sagt, at en anden ville gøre noget, plæderede hun.

Det endte med 30 dages betinget, og efter en kort samtale med sin forsvarer, accepterede mormoren dommen.

Og barnet...det blev fjernet ved fødslen. Sagen er anket og derfor ikke afgjort. Hvorfor forvaltningen ville have barnet tvangsfjernet, melder denne historie ikke noget om.