Se billedserie Nu kan golfspillerne igen komme ud og slå til de små kugler. Foto: SJ-Medier

Golfklubben åbnet for tospil

Vordingborg - 03. april 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt under coronakrisen har Dansk Gulf Union valgt at åbne landets golfbaner, dog med en del restriktioner. Og da Møns Golf Klub følger unionens anbefalinger, åbnede klubben for spil i går morges.

Endnu kan man ikke på Møns Golf Klubs hjemmeside se, at der er åbent, men formand Lars Kleist bekræfter, at golfspillerne godt må dukke op på banen ved Keldby.

Men hvorfor det er en god idé at spille golf nu, når det ikke var en god idé for en uge siden, forstår Lars Kleist heller ikke.

- Jeg bakker forbundet op i sine afgørelser, men synes Dansk Golf Union har håndteret situationen meget klodset.

Kleist mener slet ikke, det var nødvendigt at lukke golfbanerne, men fulgte Golfunionen, da den et par dage efter Mette Frederiksens store tale om nedlukning anbefalede golfklubberne at lukke ned.

- De fleste klubber valgte at gøre det, men det nager mig, at når vi kaster 500 milliarder kroner i hovedet på samfundet, så vælger 10-15 procent af klubberne alligevel at holde åbent. Det er usolidarisk, siger Lars Kleist.

- Men hvorfor åbner I så nu?

- Det gør vi, fordi Dansk Golf Union vælger at sende en mail ud, hvor der står, at vi kan spille. Men der er jo også en del restriktioner, siger Lars Kleist, som mener, at banerne skulle have været åbne hele tiden.

- Der er så meget plads, at spillerne slet ikke behøver at komme tæt på hinanden.. Klubhuset er lukket, det er toiletterne også, og man må kun spille to og to. De to, der spiller sammen, skal selvfølgelig også holde afstand til hinanden, pointerer formanden.

Spillerne må heller ikke røre flagene, og et hold må heller ikke passere hinanden.