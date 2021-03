Den nye daglige leder, Lukas Scimming, i midten omgivet af (fra venstre) Richard og Claire Frances og Gitte Nøhr og Steen Andersen. De fire har lovet at blive på golfcentret i minimum to år mere. Privatfoto

Golfcenter og hotel får samme ejer

Vordingborg - 19. marts 2021

Der er store ændringer undervejs på Møn Golf Center og Hotel Præstekilde, som begge nu har fået ny ejer i form af ejendomsselskabet PK Ejendomme A/S.

Det meddelte parterne i en pressemeddelelse fredag, men i virkeligheden skete overdragelsen af Møn Golf Center helt tilbage den 1. januar - men er altså først nu blevet offentliggjort.

- Der var mange ting, der skulle på plads, også med hensyn til Præstekilde. Derfor har vi ikke annonceret det før, siger Gitte Nøhr Andersen, en af de fire hidtidige ejere af Møn Golf Center.

Firkløveret bestående af ægteparrene Claire og Richard Francis samt Gitte Nøhr og Steen Andersen har drevet golfcentret i mere end 25 år, men har nu følt, tiden var kommet til et skifte. Denne beslutning er ikke mindst drevet frem af, at det er lykkedes at lave en samlet aftale, som også indbefatter naboen, Hotel Præstekilde, som i årevis har sørget for overnatning for tilrejsende golfgæster.

- Det har helt naturligt været en svær beslutning for os alle, da det bliver en livsstil at være ejer af et golfcenter, men da den helt rigtige løsning for både turismen og golfturismen på Møn viste sig, hvor driften af Møn Golf Center og Præstekilde Hotel fremover samles, så blev vi enige om, at det var rette tid til, at stafetten skulle gives videre, siger de nu tidligere ejere.

De fire har samtidig lovet at fortsætte på golfcentret i minimum to år, hvor de skal bistå den nye ejers repræsentant, Lukas Schimming, som bliver ny daglig leder og ifølge Gitte Nøhr Andersen har første arbejdsdag på mandag.

Lukas Schimmings har foreløbig ikke været til at træffe, men i pressemeddelelsen giver han udtryk for, at det for ham har været vigtigt, at man med aftalen sikrer en god overlevering af alle aktiviteterne.

Samtidig udtaler han, at PK Ejendomme - der på cvr-registreret står til at være 100 procent ejet af Poul Ivan Kjær - er »familieejet«, men hans egen relation til familien har det altså ikke været muligt at få oplyst.

- Vi vil alle bidrage med at videreføre Møn Golf Center og Præstekilde Hotel på deres nuværende høje kvalitetsniveau. Jeg er selv meget golfinteresseret og vil personligt stå for den daglige drift, hvor jeg vil være godt hjulpet af de tidligere ejere. Samtidig ser jeg frem til at møde klubbens medlemmer og banens gæster, siger Lukas Schimming.

Hotel Præstekilde har siden 2014 været ejet af Møns Bank, som overtog det på tvangsauktion og derefter forpagtede det ud til senest Torben Haurum, der kom til i 2016.

Hans forpagtningsaftale løber egentlig til 2026, men er altså blevet forkortet for at bane vej for de nye ejere. Det afviser Torben Haurum dog, at han på nogen måde skulle være bitter over.

- Det er livet for kort til, siger han.

Han understreger, at han og hans hustru har været glade for at være på Præstekilde og også havde set frem til fem år mere, men at den nye pakkeordning giver god mening.

- Muligheden for at sammenlægge aktiviteten på Møn Golf Center og Præstekilde Hotel er imidlertid unik, og vi har stor forståelse for de muligheder, det giver at samle aktiviteten, og det vil vi ikke stille os i vejen for, siger han, mens Møns Banks direktør, Flemming Jensen, på sin side fremhæver, at det aldrig har været bankens ambition at være hotelejer.

- Men da hotellet i 2014 blev nødlidende, så købte banken hotellet for at forsvare de lokale værdier og sikre, at grundlaget for turismen på Møn blev fastholdt ved at opretholde den overnatnings-kapacitet, der var på Præstekilde. Vi var på dette tidspunkt ikke involveret i driften af Præstekilde Hotel, men i sådanne situationer er det den lokale banks opgave at træde til og gøre en forskel, og vi kan nu se, at hotellet kan finde sin rette ejer, siger Flemming Jensen.