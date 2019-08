Se billedserie Jens Hallqvist var godt tilfreds med fremmødet. - I år har vi ikke konkurrence fra badestrandene, smiler han. Foto: Nina Lise

Gøngerne er tilbage

Vordingborg - 18. august 2019 kl. 10:13 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møns Klint eller Gøngemarked? Det var valget for Lucas og Laura Spurr på seks og ni år fra Orehoved, da de lørdag skulle på tur med bedsteforeældrene Marianne Nielsen og Morten Pedersen fra Vordingborg. Valget var ikke svært. De foretrækker renæssance fremfor trapper.

- Lucas har lige været ovre og fægte, og nu skal vi ned og skyde med bue og pil. Børnene er meget interesserede i alt, hvad der har med historie og gamle dage at gøre, forklarer Marianne Nielsen.

- Her viser folk, hvordan det var i gamle dage. Det er sjovere end bare at læse om det, tilføjer Laura Spurr.

De er stoppet op ved Isabella Frandsen fra Vordingborg, der sidder og spinder. Uld er som regel blødere for hænderne end hør. Trådene er ganske fine og tynde. Hun drømmer om at lave sit eget tøj.

- Normalt tager jeg ikke rundt på markeder, men Gøngemarkedet er hyggeligt. Så da jeg så, at det var tilbage, mødte jeg op, forklarer Isabella Frandsen, der stresser af, når hun sidden ved spinderokken.

Fra scenen annoncerer Jens Hallqvist, at boden med røgede sild nu er blevet kongelig hofleverandør. Christian IV har været forbi for at smage.

- Det er rart at være tilbage. Og nu, hvor regnen stopper, begynder folk at komme. Vi har ingen konkurrence fra badestrandene i år, så det skal nok blive nogle gode dage, fastslår formanden for Foreningen Svend Gønge.

Han erkender, at det har været lidt trægt at trække hjulene i gang igen, efter at man sidste år måtte opgive at holde Gøngemarked på grund af Banedanmarks omfattende broarbejde, der skar Lundby midt over.

- Når vi har evalueret årets marked skal vi have en drøftelse af, om vi fremover skal holde marked hvert eller hvert andet år. Selv mener jeg, at vi skal holde det hvert år. Der er for meget, der smutter, når vi springer et år over. Vi risikerer, at folk når at glemme os.

Læs mere i Sjællandske mandag.