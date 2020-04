Gøngemarkedet er aflyst

- Coronareglerne om højst 500 personer inklusiv de aktive ved store arrangementer medfører, at årets Gøngemarked ikke kan gennemføres. En del faste gæster formodes at holde sig hjemme i år, mens vi på den anden side ikke kan regne med tilsvarende flere andre gæster. Hertil kommer, at nogle af vore aktivt medvirkende og bodholdere heller ikke forventes at ville deltage i år, fortæller Jens Hallqvist, formand for Foreningen Gøngemarked Lundby.