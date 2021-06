Sådan så det ud i 2019, da Gardehusarerne afsluttede tirsdagsmarkedssæsonen, og indtil det modsatte er bevist, arbejder Møn Handelsstandsforening målrettet efter, at det og resten af markederne også kommer til at se sådan ud i år. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Godt to uger til: Vi er megaklar

Vordingborg - 13. juni 2021 kl. 18:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

»I'm gonna party like it's 1999«, sang Prince en gang - og i Møn Handelsstandsforening håber man, at man om lidt over to uger kan »feste som i 2019«, når årets tirsdagsmarkeder forhåbentlig er tilbage i den gamle gænge.

- Vi satser på at køre som i de gode gamle dage, men mangler lige én tilladelse. Vi har brochuren trykt i kladde - og hvis det ikke kan lade sig gøre, så har vi planen fra sidste år, vi kan trække op af skuffen, siger formand Tina Olsen.

Lykkes det coronaen at spænde ben for endnu en markedssæson, så vil man i stedet gå efter at gennemføre tirsdagsgågaderne fra sidste år, og det bliver i givet fald så uden indslag som musik, ølvogn, mad og borde og stole på Torvet.

Det er dog slet ikke de tanker, bestyrelsen for handelsstandsforeningen går med lige nu, for man satser benhårdt på at få planlagt en markedssæson, der trykker på alle knapperne og samtidig overholder alle gældende krav.

- Vi lægger meget vægt på, at der skal være afstand mellem boderne, og derfor bliver der også færre af dem. Vi vil simpelthen ikke risikere at blive lukket ned på grund af afstandskrav, siger Tina Olsen.

Om myndighederne vil, vender man altså i år tilbage til et marked med musikalsk underholdning på Torvet - et savnet indslag sidste år, hvor manglen på mennesker, der sad og hyggede i sommersolen på Torvet, var iøjnefaldende.

For i års vedkommende er det Susanne Bille Jensen fra Møn Handelsstandsforening, der står for den del af planlægningen, og hun oplyser, at det bliver navne som Butterflies, Katja og René og Asfalt Ole og Preben, der underholder på Torvet, mens Hvid Bille optræder på skiftende tidspunkter i hver ende af byen, mens Sagnkvinder vil gå rundt og optræde forskellige steder, blandt andet på Torvet og ved Farmors sommerhave.

- Vi har i år lidt valgt at gå tilbage til gengangerne for også at hjælpe dem lidt i gang efter coronaen, siger Susanne Bille Jensen om valget af navne.

Duerne, som traditionelt slippes fri, når markedet indvies, er allerede bestilt, og der planlægges også med uddeling af is til børnene, der møder op på Torvet klokken 10 tirsdag den 29. juni.

På samme måde vil det nok glæde mange at høre, at Gardehusarregimentets hesteskadron står på spring for igen at være med til at lukke ned i Stege efter seks travle markedsdage.

- De kommer, hvis de må - og det glæder de sig til , siger Tom »Kusk« Jakobsen, der siden 2013, da eskadronen første gang gæstede tirsdagsmarkedet, har været handelsstandsforeningens faste kontaktperson til regimentet.

Det er altså kun, hvis der kommer nye restriktioner i vejen - eller noget andet uforudset - at man ikke i år igen vil kunne nyde synet af heste og ryttere, når de skridter over broen og videre gennem Storegade - men det forbehold gælder sådan set alle markedsdagene.

Og det er et forbehold, Tina Olsen og alle andre, der er med til at forberede sæsonen, ikke bruger megen tid på lige nu, for der er travlhed nok i forvejen med at få de sidste planer på plads.

- Vi er megaklar, siger Tina Olsen.