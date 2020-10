Godt nyt til de tissetrængende

Der har i mange år været et stort ønske for borgerne, især ældre og børnefamilier, at få nemmere adgang til toiletter i det centrale Vordingborg. Men nu er der godt nyt til de tissetrængende. Kommunen opfører i november en ny toiletbygning i Voldgade. Det sker som en udløber af, at man for nogle år siden besluttede at lukke toiletterne i den lille gule bygning på Slotstorvet. Derfor kommer de nye toiletter i Voldgade også til at ligge tæt på Slotstorvet, idet de bliver bygget ved basketballbane ved den store parkeringsplads bag Skjold Burne og Hotel Valdemar.