De mange lystbådhavne rundt om i Vordingborg Kommune genåbner nu efter coronakrisen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Godt nyt til bådejerne: Lystbådhavnene åbner igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt nyt til bådejerne: Lystbådhavnene åbner igen

Vordingborg - 15. april 2020 kl. 15:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange bådejere og vandglade borgere har i de seneste par uger ventet utålmodigt på at kunne få deres båd i vandet.

Men nu er der godt nyt. Fredag 17. april åbner alle Vordingborg Kommunes ni lystbådehavne op igen, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Havnefogederne er kaldt tilbage på arbejde, vandet bliver tændt igen og toiletterne vil blive åbnet.

- Vi har i dialog og samråd med Havnerådet i Vordingborg Kommune besluttet, at det vil være forsvarligt at opfylde det store ønske fra alle vores bådejere om, at vi åbner havnene op igen, forklarer Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik.

- Jeg vil gerne henstille til, at de der færdes på havnene, gør det med respekt for situationen. Det betyder, at man selvfølgelig overholder myndighedernes retningslinjer om afstand og håndvask, men også at man tager sit affald med sig hjem, og ikke lader det ligge og flyde på havnene, lyder det fra udvalgsformanden.

Det er ikke kun de offentlige toiletter på havnene, der nu bliver åbnet igen. Det gør alle de offentlige toiletter i hele kommunen.

- Rigtig mange bruger naturen og vores skønne områder ekstra meget i den her tid. Når jeg selv er ude at gå, så møder jeg ekstra mange på min vej. Vi ved, at frisk luft, bevægelse og natur kan hjælpe på mangt og meget. Derfor har vi nu også besluttet, at vi åbner alle de offentlige toiletter i hele Vordingborg Kommune, så de besøgende kan benytte den mulighed. Men også her henstiller vi til, at man følge myndighedernes anvisninger, så vi sammen kan mindske smittespredningen, fortæller Michael Larsen.

På siden www.vordingborg.dk/corona kan man løbende holde sig opdateret om Vordingborg Kommunes tiltag i forhold til coronakrisen.