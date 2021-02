Besøgstelte, som her ved Plejecenter Rosenvang i Vordingborg, kan pakkes væk. Op til flere pårørende må komme indenfor i plejecentrene. Foto: Lars Christensen

Godt nyt: Nu kan ældre på plejehjem igen få besøg

Der er godt nyt til de ældre på Vordingborg Kommunes plejecentre. Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver besøgsrestriktionerne på grund af covid-19, så nu kan familie og venner atter aflægge visit.

Selvom restriktionerne er væk, er der dog ikke lagt op til den helt store familiekomsammen hos bedstemor eller bedstefar. Kommunen anbefaler, at man overholder det gældende forsamlingsforbud på maksimalt fem personer.

- Det vil i praksis være lidt vanskeligt, for der kan ikke være plads til meget mere end tre personer i de enkelte boliger, siger kommunens ældrechef, Susanne Johansen.

Som besøgende skal man gå direkte til plejeboligen enten via terrassedøren eller af en anvist rute på selve plejecentret. Der må ikke foretages besøg på fællesarealerne. Derudover gælder Sundhedsstyrelsens anbefalinger stadig omkring to meter afstand og afspritning af hænder.

Det er fortsat muligt for beboere at tage på besøg udenfor plejecentret og gerne gøre brug af at modtage besøg udenfor.