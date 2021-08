Boligkøb og negative renter er med til at give Lollands Bank vind i sejlene. Foto: Lars Christensen

Godt halvår giver millionoverskud til bank

Vordingborg - 25. august 2021 kl. 10:33 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det går godt for Lollands Bank. Rigtig godt faktisk. For nyligt præsenterede den lokale bank halvårsrapporten, der viser et voksende millionoverskud.

I halvårsrapporten fremgår det, at resultatet før skat er øget fra 30,5 millioner kroner i samme periode sidste år til nu 50,9 millioner kroner i år. Det er et godt afkast af specielt bankens aktiebeholdning sammenlignet med sidste år, samt tilbageførsler på nedskrivninger på udlån og garantier, der er den primære årsag til det flotte resultat, oplyser banken.

Bankens ledelse forventer nu et resultat før skat i niveauet 65-70 millioner kroner mod tidligere 50-55 millioner kroner.

Basisindtjeningen falder ganske vist med 3,6 millioner kroner, men det er helt i overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med bankens årsrapport for 2020.

Årsagen til, at banken alligevel klarer sig godt på trods af den faldende basisindtjening skal især findes i de mange boligkøb og investeringer blandt bankens kunder, der giver den lokale bank vind i sejlene.

Dertil kommer de stigende renteindtægter af indlån i banken. Som så mange andre banker har Lollands Bank også indført negative renter, så man nu skal betale for at have penge stående i banken. Den negative rente blev indført i slutningen af 2020 for bankens privatkunder. Det var tidligere alene bankens erhvervskunder, som var omfattet af negativ indlånsrente. Den negative rente kommer i forlængelse af banksektorens forsøg på at dæmme op for konsekvenserne af det vedvarende historisk lave renteniveau i Danmark.

Til at starte med var der kun negativ rente for kunder med over 250.000 kroner på bankbogen, men 10. juli blev grænsen sat ned til 100.000 kroner. Samtidig er den negative indlånsrente overfor bankens erhvervskunder hævet fra 0,6 procent til 0,75 procent.

Banken understreger, at man vil blive ved med ikke at have negativ rente på en række bankkunder, herunder børneopsparinger og pensionskontier.

Coronapandemien har fortsat ikke i væsentligt omfang resulteret i tab på kundernes udlån og garantier, forklarer Allan Aaskov, direktør for Lollands Bank.

- Vores kunder har generelt en god økonomi med fornuftig opsparing og et stigende disponibelt beløb. Men det skal dog tilføjes, at der fortsat er usikkerhed omkring en ny hverdag, efter at flere af de statslige støtteordninger er forlænget i starten af 2021, og først udfases i løbet af 2022, forklarer han.

- Endnu kender vi ikke de langsigtede kreditmæssige konsekvenser af coronapandemien, tilføjer direktøren.

Banken har forsøgt at tage højde for udfordringerne ved at afsætte i alt 18 millioner kroner til uforudsete konsekvenser af coronapandemien.