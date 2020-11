Artiklen: Godt år for bank trods coronaen

Banken har formået at øge indtjeningen i en periode, der ellers er hårdt ramt af coronakrisen, der har medført, at store dele af samfundet har været lukket ned.

Det har haft en indirekte betydning for banken, men endnu har man ikke oplevet de store konsekvenser af coronakrisen.

- Indtil nu har vores kunder klaret den opståede økonomiske situation uden væsentlige udfordringer, forklarer Allan Aaskov, der dog samtidig understreger, at banken holder vejret i forhold til pandemiens udvikling.

- Der hersker fortsat en usikkerhed omkring en ny hverdag efter, at de statslige støtteordninger udfases, herunder den nuværende indefrysning af virksomhedernes betaling af skat og moms, lyder det fra direktøren.

Lollands Bank opnår efter de første ni måneder et resultat før skat på 55,8 millioner kroner og efter skat på 43,6 millioner kroner. Resultatet før skat er dermed 2,8 millioner kroner højere end samme periode sidste år.

Et kurstab på 11,4 millioner kroner tidligere på året er nu vendt til tilsvarende positive kursreguleringer på 12,1 millioner kroner.

- Det er samtidig positivt at konstatere, at tab og nedskrivninger på bankens udlån og garantidebitorer fortsat er på et lavt niveau, tilføjer Allan Aaskov.