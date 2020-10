Gods: Nogle ønsker os hen, hvor pebret gror

På herregården Nysø Gods nord for Præstø undrer forvalter Torben Albertsen sig over, at beboerne i Lundegård raser over, at godsets landbrugsmaskiner både kører for stærkt og for ofte igennem deres landsby.

- Vi kører ikke ret meget igennem Lundegårdsvej. Det er mere Skovhusevej, siger Torben Albertsen.