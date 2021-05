God turismestrategi delte alligevel vandene

Borgmester Mikael Smed glæder sig over den ny turismestrategi. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 07. maj 2021 kl. 12:45 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Normalt er det op til de enkelte politiske udvalg at vedtage strategier på deres eget område. Men Udvalget for Turisme Udvikling og Erhverv har mødt stor modstand for sin turismestrategi. Derfor valgte man at behandle den i kommunalbestyrelsen.

Punkt nummer 16 på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde omhandlede en ny turismestrategi, som sigter efter at gøre turismen i vores område bæredygtigt.

Egentlig kunne strategien være blevet kørt igennem i Udvalget for Turisme Udvikling og Erhverv, men planen har fået så meget modvind - især blandt borgere på Møn - at udvalget besluttede at få behandlet turismeplanen i kommunalbestyrelsen.

Kritikken af strategien for bæredygtig turisme bunder blandt andet i en frygt for at en godkendelse af planen er lig med en godkendelse af etableringen af en feriepark i Hjelm Bugt. Det afviste udvalgsformand Susan Thydal dog.

- Hjelm Bugt er helt tilbage før 1995 udlagt til ferieparkområde, men vi har ikke fået en ansøgning om det endnu, og det er slet ikke det strategien handler om, påpegede hun og forklarede at strategien i stedet tager udgangspunkt i hele kommunen og forsøger at udstikke linier, der skal forlænge turistsæsonen og skabe en bedre turisme i hele Vordingborg Kommune.

- Vi skal være kendt som Danmarks bæredygtige destination, mente Susan Thydal og ser gerne, at hele Vordingborg Kommune bliver en del af Unescos biosfæreområde.

- Vi skal bruge Unescobrandet, mener hun.

Netop ideen med at få turisterne bredt ud over hele kommunen vækker glæde hos Enhedslistens Mette Gerdøe. Hun påpegede netop, at mange turister kommer til vores omnråde på grund af naturen og her er det vigtigt, at få synliggjort de øvrige naturperler kommunen rummer - blandt andet Avnø og Knudshoved Odde.

Borgerne bør høres

Det overordnede kritikpunkt er dog, at borgerne ikke føler, de har været inddraget i processen. Den kritik er Susan Thydal dog ikke enig i.

Det er nemlig ikke kotyme at involvere borgerne, når man udarbejder strategier, men borgerinddragelsen kommer, når man går i gang med at lave deciderede handleplaner.

- Der skal vi nok få plads til borgerinddragelse, sagde hun.

- Jeg er fuldstændig lige glad med, hvad vi plejer. Hvorfor skal vi altid gøre, som vi plejer? Alle skal høres, og jeg synes stadig, vi mangler at høre nogen, mente Karina Foss (V), og hun stod ikke alene med sin kritik.

- Jeg ved godt, vi ikke kan have borgerinddragelse ved enhver beslutning, men jeg synes den her strategi er så vigtig, at det er nødvendigt, mente eksempelvis Ronni Lykkehus (V) og DFs Marie Hansen ville have strategien i høring.

Borgmester Mikael Smed (S) påpegede efterfølgende, at en række borgere og interessenter har været involveret i udviklingen af turismestrategien, så han kunne ikke genkende kritikken.

Turismen er til for os

For Susan Thydal er turismen et vigtigt erhverv lokalt, der skal være med til at skabe arbejdspladser og økonomi, for de mennesker, der bor i kommunen fast.

- Turismen er til for os; det er ikke omvendt, påpegede hun

- Turisme er helt afgørende for Vordingborg Kommune og specielt for Møn påpegede Susan Thydal, der ikke vil have flere turister, men i stedet gerne ser at de, der kommer, bliver mere end en enkelt dag.

- Møns endagsturister skal veksles til nogen, der overnatter, går på restaurant og så videre, sagde hun blandt andet.

- Vi behøver ikke flere turister, vi skal bare have dem, der er her, til at blive lidt længere.

Venstres Peter Ole Sørensen udtrykte bekymring for om infrastrukturen på Møn kan klare de mange turister. Han henviste blandt andet til sommeren 2020, hvor der opstod bilkøer i Stege by, fordi bilisterne ikke kunne komme hurtigt nok igennem. Han er derfor fortaler for, at turisterne bliver spredt ud på en længere sæson, der går fra forår, henover sommeren og efteråret til vinteren.

Et stort biosfæreområde

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog den nye turismestrategi og kun Karina Foss (V), Ronni Lykkehus (V) og Marie Hansen (DF) stemte imod, selvom de med Lykkehus' ord mente at "strategien er et godt stykke arbejde".

- Det er en god strategi som som sagt dækker hele kommunen og ikke bare Møn, påpegde Daniel Irvold (K).

- Kunne vi arbejde for at få hele Vordingborg til at være ét stort biosfæreområde, så kunne vi måske få turisterne rundt i hele kommunen, fortsatte han og Mikael Smed supplerede at det netop er noget man allerede er i fuld gang med at forsøge.

- Det kunne være sindssygt blæret, sagde han.