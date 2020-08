God skolestart trods corona

Af Nina Lise Rekordmange mange nye elever startede i sidste uge på Vordingborg Gymnasium & HF. For første gang nogensinde er der otte gymnasieklasser, og derudover har skolen i år to fyldte HF-klasser. De har fået en god skolestart trods corona, fortæller rektor Jakob Stubgaard.

- Der er en god stemning blandt både elever og ansatte, og introugen har givet et godt afsæt for skoleåret. Den første tid på skolen er vigtig for, at eleverne kommer til at føle sig trygge og godt tilpas. Gode relationer til kammerater og lærere er i centrum, forklarer Jakob Stubgaard.