God opsparing hjælper biograf gennem lukning

Vordingborg - 22. april 2020

Filmlærredet i Biografen Stege er gået i sort, og det har det været, siden statsministerens pressemøde den 11. marts, hvor Danmark blev lukket ned.

Hvornår der igen kan vises film vides endnu ikke, men alligevel har bestyrelsen for Kino Møn - den frivillige forening bag biografen - is i maven, og vil i første omgang blot afvente næste melding om løft af restriktioner, som ventes den 10. maj.

- Vi er blevet enige om, at vi holder et møde inden den 10. maj og tager stilling til situationen: Om der kan blive tale om at åbne helt eller delvist til den tid, siger biografforeningens formand, Ulla H. Olesen.

Umiddelbart er der dog ingen grund til at frygte, at biografen i Storegade kommer til at knække nakken på coronakrisen, forklarer hun, for selv om det er ærgerligt ikke at kunne vise film, så har biografen en fornuftig opsparing at klare de faste udgifter med.

- Vores økonomiske virkelighed lige nu er, at vi ikke tjener noget, men til gengæld har vi heller ikke nogen udgifter til filmleje, så på den måde er vi jo priviligeret i forhold til mange andre i Storegade, siger hun og fortsætter:

- Samtidig har vi gjort en dyd ud af at spare op til nye investeringer i biografen, som vi nu kan tære på til det faste udgifter. Det ser også ud til, at vi kan komme i betragtning til nogle af de hjælpepakker, der kommer, så det her kommer ikke til at trække tæppet væk under os, selvom det selvfølgelig er lidt træls, at vi ikke kan gennemføre nogen filmfremvisninger, siger hun.

Uden at gå i detaljer om, hvor stor opsparingen aktuelt er, så opererer biografen med den faste regel, at der skal stå mindst en halv million kroner på kontoen.

- Det er det, en ny filmfremviser koster, så hvis den bryder sammen, skal vi kunne udskifte den fra dag til dag, siger Ulla H. Olesen.

Biografens frivillige ser frem til igen at kunne lukke publikum indenfor, men hvornår det bliver, og under hvilke omstændigheder, tør Ulla H. Olesen ikke gætte på.

- Det er jo også et spørgsmål, om folk overhovedet har lyst til at gå i biografen og om de frivillige har mod på det, hvis der skal sprittes af hele tiden. Det er heller ikke fordi, filmudlejerne har de store premierer på programmet om sommeren, hvor folk gerne vil være ude, og samtidig er mange premierer blevet udskudt på grund af corona, siger hun.

Men selv hvis lukningen skulle trække meget længere ud, så klarer biografen skærene, mener hun:

- I princippet kunne vi godt holde lukket året ud, men så er der heller ikke meget opsparing tilbage, siger Ulla H. Olesen.