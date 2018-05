Se billedserie De to Micheal?er (Smed tv og van Deurs th) var i højt humør, da de besigtede ombygningen til det ny Borgerservice på biblioteket i Stege. Foto: Claus Vilhelmsen

God løsning for Borgerservice efter dialog

Vordingborg - 29. maj 2018

Borgerservice flytning fra det gamle rådhus til biblioteket i Stege har givet anledning til mange krasse bemærkninger på Facebook og kritiske læserbreve i Sjællandske og Ugebladet for Møn. Manglende diskretion ved skranken, længere at gå fra Storegade og frygt for, flytningen går ud over handlen i Storegade, er nogle af de væsentligste kritikpunkter.

Derfor har Sjællandske sat borgmester Michael Smed (S) sammen med en af kritikerne, formanden for Møn Nu Michael van Deurs.

Ved skranken sidder tre kvinder, som både er bibliotekarer og medarbejdere i Borgerservice. Der er én meter imellem dem, og diskretion kan ligge på et meget lille sted.

Men biblioteket er i øjeblikket ved at blive bygget om, så Borgerservice kommer til at ligge i den modsatte ende af det store lokale. Glasvægge er opført, så der er to lokaler til Borgerservice, hvoraf det ene er til udstedelse af pas og kørekort. Begge lokaler har egen indgang, men også adgang til hinanden, så de ansatte kan løbe ud i en fart, hvis en borger bliver for ubehagelig.

Det er første gang, at de to Michael'er ser konturerne af det ombyggede Borgerservice, og begge kan »se fornuften« i det, som Michael van Deurs udtrykker det.

- Det, vi har lovet, er, at man ikke kan høre, hvad folk siger, og sådan bliver det. Man kan godt se, der er mennesker inde på den anden side, men glasset bliver beklædt med hvide striber, så det bliver meget mere diskret, siger Michael Smed.

Hans modpart nikker anerkendende og mener, at »dialog er hemmeligheden«.

- Jeg har været en af de stærkeste kritikere, men jeg kan se fornuften i den nye indretning. Den er rationel og et resultat af, at vi har fået talt om det.

Møn Nu har været solidarisk med Handelsstandsforeningen og de borgere, som har følt sig dårligt tilpas med flytningen. Men borgmesteren garanterer, at handelen i Storegade ikke er gået ned.

- De fleste betaler med dankort, og dankorttransaktionerne er ikke faldet, siger han.

Det kommer lidt bag på Michael van Deurs, som ikke har tallene, men vælger at tage borgmesterens informationer for pålydende.

Kritikerne har nævnt, at det er besværligt at skulle over på biblioteket for at gå i Borgerservice. men det vinder ikke genklang blandt hverken de to Michael'er eller hos biblioteksleder Erik Thorlung Jepsen.

- De halvanden hundrede meter har de fleste godt af at gå, mener Michael van Deurs.

Bibliotekslederen ser fordele i den nye placering.

- Så sent som i dag så jeg en kvinde, som fandt en bog, som hun lånte, da hun skulle i Borgerservice. Og jeg synes også godt, at Stege Midtby kan strække sig til biblioteket.

- Og Museet har også gavn af det, tilføjer Michael Smed.

Erik Thorlund Jepsen fortsætter:

- Man vil også kunne komme uden tidsbestilling, og det vil især fungere som en service for de ældre, som ikke har computere og internet. Man kan godt bestille tid, men behøver det ikke.

En anden fordel, som borgerne oplever, når det ny Borgerservice åbner 4. juni, er de nye åbningstider.

- Der bliver åbent fire dage om ugen, og det gælder også for pas og kørekort, så borgerne i Stege får den samme service som i Vordingborg, lover Michael Smed, som indrømmer blandt, at han er løbet fra et valgløfte.

- Men jeg er blevet klogere, og vi kan levere en langt bedre service, end hvis vi flytter Borgerserice tilbage til Storegade, siger han til Sjællandske.