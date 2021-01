God corona-nyhed: Nul smitte på lokale plejecentrene

- Jeg krydser fingre for, at den gode linje holder, og at smittetrykket fortsat falder, siger Susanne Johansen.

Ude i horisonten lurer den fæle britiske B117-mutation, der er mere smitsom, og som forventes at blive den dominerende type af coronavirus i Danmark i februar. Den har dog allerede sneget sig ind på et plejecenter i Næstved. Susanne Johansen forholder sig foreløbig rolig.

- Det er vigtigt, at vi hele tiden overholder de nyeste anbefalinger, som der kommer fra Sundhedsstyrelsens, lyder svaret til at få styr på B117.

Den nye smittefrie situation på Ældrecentret Vintersbølle betyder i øvrigt, at kommunen har lempet på besøgsrestriktionerne. Nu kan beboerne ud over den faste nærmeste pårørende få besøg af yderligere to faste nære pårørende. Dog må der ikke være mere end to besøgende ad gangen.