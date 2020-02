Sorteringen af metal, glas og plastik fungerer ikke efter hensigten, og derfor sendes genbrugsglasset nu til Polen. Det har fået flere til at foreslå, at de gamle glaskuber sættes frem igen.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Glas slår skår i sorteringsglæden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glas slår skår i sorteringsglæden

Vordingborg - 06. februar 2020 kl. 05:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny affaldssortering er blevet en succes på rekordtid, men glas og hård plastik volder problemer. Det var egentlig først i 2022, at man havde forventet at nå op på over 50 procent genanvendelse af affaldet, men det tal er man allerede nu kommet over. Dermed er det gået rekordhurtigt med at få indført den nye affaldssortering i Vordingborg Kommune.

- Vi har gjort det nemt for alle at aflevere det sorterede husholdningsaffald, der hvor de bor. Vi er rigtig godt tilfredse med, at så mange bakker op og sorterer affaldet, fortæller Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formanden for Klima- og Miljøudvalget.

- Vi kom godt fra start og sorterede i januar 54 % til genanvendelse. Vi var spændte på, om det blot var nyhedens interesse. Den frygt blev dog heldigvis gjort til skamme. Selvom der har været udsving hen over året, har vi sorteret mindst 51 % i alle måneder og gennemsnittet for 2019 endte med at være på 53 %. Det er virkelig godt gjort, lyder det fra udvalgsformanden.

Det er dog ikke alle dele af den nye affaldssortering, der vækker glæde. Særligt håndteringen af det sorterede glas og hårde plastik har mødt kritik. For nyligt kom det frem, at det sorterede glas alligevel ikke kan genbruges her i lokalområdet og derfor nu sendes til Polen.

Cirka 6000 ton genbrugsglas vil årligt blive fragtet 565 kilometer til Polen, mens cirka 1000 ton aluminium og plastik bliver fragtet 660 kilometer ned i Tyskland.

- Vi ærgrer os over, at der ikke har været de muligheder for genanvendelse, som vi troede på, lyder det fra Else-Marie Langballe Sørensen.

Hun mener dog ikke, at tiden er inde til at ændre ved sorteringen endnu.

- Vi venter på den statslige affaldsplan, forklarer udvalgsformanden.

- Jeg ved, at Næstved Kommune er i gang med at ændre i deres affaldssortering, men hvis vi begynder at ændre noget nu, og vi så skal til at ændre den igen om et halvt eller helt år, når affaldsplanen kommer, så tror jeg, at folk når at blive trætte af det, forklarer udvalgsformanden.

I Næstved Kommune vil man blandt andet forsøge at komme sorteringsproblemet til livs ved at genopstille de glaskuber, der tidligere blev brugt til at indsamle diverse glas og flasker. Det har fået flere på Facebook til at opfordre Vordingborg Kommune til at gøre det samme.

Else-Marie Langballe Sørensen er da heller ikke afvisende over for idéen.

- Vi har stadig nogen enkelte af kuberne stående rundt omkring, forklarer hun.

- Vi skal ikke til at ændre i sorteringen ude hos borgerne, men mens vi venter på statens affaldsplan, så kunne vi måske godt stille nogle flere af de gamle glaskuber op rundt omkring og opfordre folk til at bruge dem i stedet, fortæller udvalgsformanden.