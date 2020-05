Solpanelerne bliver alle udskiftet, så de kan tåle regnen. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Glas og film udskiftes på E.ON's solfangere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glas og film udskiftes på E.ON's solfangere

Vordingborg - 15. maj 2020 kl. 16:33 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun et år efter, at det stort anlagte solfangeranlæg på Kostervej i Lendemarke blev indviet, må ejeren E.ON sande, at det ikke er godt nok. Overfladen består af glas, hvorpå er limet fire lag film. Det dur bare ikke, for regnvand siver igennem lagene, og nu har selskabet taget konsekvensen og fået overfladen udskiftet på alle solpanelerne.

- Status er, at vi er ved at skifte alle glaspartierne ud. De havde slet ikke den levetid, som testene havde vist. Linserne består af fire lag film, der er limet på en stor glasplade, og ét af de lag var ikke vandtæt. Derfor er vi nødt til at skifte alle glaspartier. Sådan går det, når man afprøver ny teknologi i et demoanlæg. Vi tester hele tiden nye ideer og bliver hele tiden klogere, forklarer Lars van Hauen, innovationsdirektør i E.ON.

I løbet af det år, der er gået har anlægget kun kørt kortvarigt.

- Det kørte kortvarigt, men der har været et hav af børnesygdomme, supplerer Market Regulation Manager Peter Bjerregaard. - Det hydrauliske system, der får solfangerne til at skifte stilling efter solen, virker ikke, som det skal. Et andet problem er pakningerne.

Eksperiment

E.ON vidste dog godt, at der kunne være problemer med anlægget. Det er Slagelse-firmaet Heliac, der har lavet filtret af folie, og det var et eksperiment fra starten. Peter Bjerregaard siger, at de udskifter overfladen uden beregning, så fjernvarmekunderne kommer ikke til at betale. Anlægget bliver først overdraget til fjernvarmeværket den dag, det producerer og leverer stabil varme.

De nye solfangere er meget anderledes konstrueret end de gamle.

- De har langt færre komponenter end de tidligere, og der anvendes heller ikke lim længere, men derimod silikone og glas. De gamle paneler forventede vi skulle skiftes hvert femte år, mens forventningen for de nye er 25 år, siger Peter Bjerregaard.

Alligevel kan han ikke garantere, at solfangeranlægget bare kører, når panelerne er udskiftet.

- Nej, for de andre problemer skal også løses, og vi ved ikke, hvornår det sker, fortsætter Peter Bjerregaard.

Men hvorfor hyre et firma som Heliac, når der er så mange problemer?

Teknologipris

- Heliac er et visionært firma, hvor potentialet er temmelig stort. De har fået Dansk Industris teknologipris, understreger Peter Bjerregaard.

Selvom solvarmen i Lendemarke lader vente på sig, er fjernvarmeværket alligevel blevet grønnere.

Lidt grønnere

- I efteråret 2019 startede vi arbejdet med at udskifte den gamle fliskedel, og den nye begyndte at producere varme den 12. december. Allerede nu overholder anlægget det de strammeste udledningskrav og faktisk også de krav, som vi forventer bliver indfaset i 2025 for udledning af støvpartikler, fortæller E.ON's innovaationsdirektør Lars van Hauen.

Skiftet til den nye kedel gør, at fjernvarmeværket bruger langt mindre flis på at opvarme samme antal boliger som før, fordi anlægget anvender den bedst tilgængelige teknologi og har en højere virkningsgrad. Træflisen er fra lokale skove og læhegn, så E.ON kan transportere flisen over en så kort distance som muligt - og derved mindske udslip i den tunge transport.