Det er nu igen muligt at læse aviser og tidsskrifter i læsesalen på bibliotekerne. Souschef Jane Grønbech Poulsen glæder sig over, at bibliotekerne er kommet godt gennem de mange corona-restriktioner.Foto: Lars Christensen

Glæde på genåbnet bibliotek: - Vi blev forskånet for voldsomme episoder

Vordingborg - 17. juni 2021 kl. 12:02 Af Lars Christensen

På bibliotekerne i Vordingborg Kommune kan man nu drage et lettelsens suk. Efter knap et halvt år med skiftende restriktioner, er bibliotekerne nu vendt tilbage til en langt mere normal hverdag.

Der er atter åbent for selvbetjening, læsesalene er åbnet igen, kravet til mundbind er droppet og vigtigst af alt skal man ikke længere vise coronapas for at komme ind.

- Vi har skullet tilpasse os til skiftende restriktioner i så lang tid nu. Først var det mundbind og sprit, så skulle vi tjekke alles coronapas og til sidst endte det med, at vi skulle lave stikprøvekontroller, forklarer Jane Grønbech Poulsen, der er souschef for Vordingborg Bibliotekerne.

Sure brugere Hun lægger ikke skjul på, at det har været en frustrerende opgave for bibliotekets personale at skulle tjekke coronapassene.

- Det virkede lidt overdrevet, at man skulle vise det på biblioteket, når man ikke behøvede at gøre det i supermarkedet, siger hun og tilføjer, at en del af bibliotekets brugere har været sure over kontrollen af coronapassene.

- De har følt, at vi er kommet som politibetjente for at tjekke dem, og det kan man godt forstå, forklarer Jane Grønbech Poulsen.

- Men vi har heldigvis været forskånet fra voldsomme episoder, som dem man har hørt om på nogen af vores nabokommuners biblioteker, forklarer hun med henvisning til blandt andet Næstved Bibliotek, hvor personalet blev overfuset og videofilmet, mens de tjekkede coronapas.

- Vi har drøftet meget med de ansatte, hvordan vi skulle løse det, så de ikke stod alene med det. De har altid gået to og to, og vi har anbefalet, at de gjorde det, mens der var ledelse til stede, så vi kunne træde til, hvis der opstod voldsomme situationer, forklarer souschefen.

Igen et sted at være Mandag morgen kunne bibliotekerne slå dørene op for besøgende klokken 7, og dermed er man nu tilbage til åbningstiderne før nedlukningen. Der er selvbetjening på alle afdelinger fra klokken 7 til 23, hvor man som låner kan logge sig ind med sit sundhedskort og pinkode.

- Først og fremmest er vi jo glade for at få mange af vores trofaste besøgende tilbage igen. Der er ingen tvivl om, at besøgstallet er gået voldsomt ned under restriktionerne, forklarer hun.

Derfor er Jane Grønbech Poulsen også glad for, at man nu igen kan åbne læsesalene, hvor folk kan komme og læse aviser og tidsskrifter. Dertil kommer de mange børnefamilier, der ofte lægger vejen forbi biblioteket for at bruge det som et oplevelsesrum.

- Vores funktion som værested for rigtig mange borgere har været gået tabt i så lang tid nu, at vi skal have sat gang i en aktiv kampagne for at få lokket folk tilbage til bibliotekerne. Vi skal have gang i gode tilbud og sociale arrangementer, forklarer Jane Grønbech Poulsen og tilføjer, at tiltagene sættes i gang på den anden side af sommerferien.

- Vi er selvfølgelig spændte på at se, hvor meget nedlukningen smitter af på biblioteket fremadrettet. Nu er der jo mange, der er blevet vant til vores digitale tilbud som e-bøger og filmstriben. Det kan jo være, at der er nogen, der er blevet så glade for det, at vi måske skal flytte endnu flere ressourcer over til den slags tilbud. Det er overvejelser, som vi kommer til at skulle have i den kommende tid, forklarer hun.

Selvom biblioteket nu er vendt tilbage til en mere normal hverdag, så skal besøgende stadig være opmærksom på at undgå smitte. Derfor vil man stadig skulle spritte hænder af, og bibliotekerne beder også besøgende om at holde afstand og vise hensyn til andre besøgende og personalet.