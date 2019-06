Se billedserie Ægteparret Kristina og Søren Lundgren fra Haslev glædede sig til at køre motionscykelløb uden tidtagning Ved Tour de Præstø. Foto: Peer Rasmussen

Glade motionscyklister på tur

Vordingborg - 18. juni 2019 kl. 20:28 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag aften den 18. juni blev den 26. udgave af cykelmotionsløbet Tour de Præstø afviklet for 26. gang, og i år var der ingen tidtagning.

- Efter løbet sidste år besluttede vi i bestyrelsen, at dette års løb, som et forsøg, skulle være uden tidtagning. Vi fremlagde idéen på klubbens generalforsamling, og her bakkede medlemmerne op om beslutningen, uddyber han.

Beslutningen om ikke at have tidtagning i årets Tour de Præstø er først og fremmest taget af sikkerhedsmæssige hensyn.

- Vi ved fra os selv som cykelmotionister, at når der er et ur, der tikker, så foretager man nogle gange nogle hasarderet handlinger i sin iver for at komme i mål i så god en tid som muligt. I vores løb vil vi have fokus på motionsdelen af cykelsporten. For cykelmotionister er det at køre på cykel en fælles passion, og det skal også afspejle sig i vores arrangement. Derfor tager vi ikke tid, siger Sonni Steffensen.

For Præstø Cyklisten var det vigtigt, at løbet skulle være en oplevelse, hvor rytterne skulle køre de forskellige ruter på henholdsvis 15, 30 og kilometer på en god, naturskøn rute i rundt omkring Præstø.

- Løbet skal være et hyggeligt løb, hvor tiden ikke skal være afgørende. Der skal være tid til, at man kan hjælpe hinanden på ruten, hvis folk kommer galt af sted. De fleste cykelmotionister har jo kørecomputer på cyklen, så man har jo sin egen tid, siger Sonni Steffensen.

To af dem, der var mødt op til løbet for at køre den længste rute på 60 kilometer var ægteparret Kristina og Søren Lundgren fra Haslev.

- Vi synes, det er helt rigtigt at gennemføre løbet uden tidtagning. Vi kører rigtig mange kilometer på vores cykel, så vi behøver det ikke. For mit eget vedkommende ved jeg, at jeg kører lidt mere stille og roligt, når der ikke er et »konkurrenceur«, sagde Søren Lundgren inden starten.

- Vi deltog også i løbet sidste år, og vi er virkelig glade for løbet. Der er en dejlig natur, og naturen skinner her til aften, så vi glæder os til at komme af sted, supplerede Kristina Lundgren.