Glad teaterleder ser tilbage på Wavesugen

Vordingborg - 31. august 2021 kl. 20:15 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Corona har haft indflydelse på dette års Wavesfestival, men teaterleder Nullo Facchini glæder sig over at festivalen er sluppet billigt.

Det er en tilfreds leder af Wavesfestivalen, Nullo Facchini, der kan se tilbage på sidste uges teaterfestfyrværkeri. De gratis udendørs forestillinger har været rigtig godt besøgt og også de indendørs forestillinger med entré har trukket fint og blandt andet var åbningsforestillingen helt udsolgt. Kun en enkelt forestilling måtte lørdag aflyses på grund af regn - andre forestillinger blev flyttet indendøre til blandt andet Pavillon K, og blev gennemført der.

Nullo Facchini lægger ikke skjul på at dette års Wavesfestival har været svær at planlægge på grund af corona.

- I år har jeg været nødt til at købe nogle ting på nettet, for jeg har ikke haft mulighed for at se dem, fortæller han og har derfor bedt teatre, han kender fra tidligere Wavesfestivaler om at komme. Det har altså været et år med de sikre valg.

På grund af corona måtte kun 2.000 tilskuere lukkes

ind på Slotstorvet til afslutningsforestillingen ”The Tree

of Life” med franske Compagnie Planète Vapeur. Men flere

fandt også pladser i Algade og på ruinterrænet.





- Men der har også været forestillinger, jeg først til sidst forstod hvor gode de var for børn. De viste sig at gå lige ind, siger han og erkender at det netop er usikkerheden ved at handle teater på nettet - man kan ikke mærke den respons publikum giver.

Til Wavesfestivalen plejer egnsteatret Cantabile 2, som arrangerer festivalen, selv at optræde i løbet af ugen. Det gjorde teatret ikke i år fordi der simpelthen manglede rum at optræde i. Men Nullo begræder ikke at hans egne teaterforestillinger i år måtte vige pladsen for andres.

- Det har været godt for os, for så kunne vi koncentrere os om alt det andet vi skal på festivalen, for eksempel Waves Xtra og skoleforestillingerne, siger han.

Dén forestilling, der gjorde størst indtryk på teaterdirektøren selv var "Work" med Claudio Stellato.

- Det var så friskt og absurd og nytænkende nycirkus, siger han og slutter:

- Det var meget anderledes og det mest overraskende.

Cirques Rouages viste imponerende balancekunst

med en trækasse og en masse vanddunke.

