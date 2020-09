Artiklen: Glad fodboldformand: Et kæmpe boost for vores klub

Fodboldspillerne i Præstø og for den sags skyld i andre klubber, skoler og foreninger, for det er kommunens bane, kan nu uanset vejret spille fodbold året rundt.

- Det bliver et kæmpe boost for vores klub, sagde Tonni Ristorp.

Banen måler 105 meter i længden og 68 meter i bredden, hvilket svarer til international standard. Banen er omkranset af et højt hegn, lidt for højt, mener man i Præstø.

- Vi vil gerne have at hegnet skal flugte med vores terrasse foran klubhuset. Terrassen skal så rykkes frem, så man kommer tættere på banen. Det arbejder vi på, sagde Tonni Ristorp.

Det har været lidt af en sej kamp at få anlagt den ny kunstgræsbane i Præstø. Kommunen og fodboldklubben har haft et større tovtrækkeri om placeringen af banen.

Da »Hullet« viste sig at være for lille, mente kommunen, at den nye kunstgræsbane skulle ligge på den store træningsbane ved Zenvo. Klubben derimod holdt på opvisningsbanen, som så i sidste ende blev løsningen.

Det er endnu uvist, hvad den nye bane kommer til at koste. Der er på budgettet afsat 4,5 millioner kroner. Det er formentlig ikke nok, for forude venter en regning for renoveringen af omklædningsrummene. Her skal der laves afløb, der fanger det sorte granulatfnuller, som spillerne slæber med fra banen. Så længe det ikke er på plads, må spillerne ikke bruge omklædningsrummene.