Rynkerne fra Team Rynkeby Storstrøm står klar til at hente dit aflagte juletræ mod en donation til Børnecancerfonden. Fotos: Mia Than West

Giv juletræet til et godt formål

Nu hvor julen er veloverstået står mange familier tilbage med et juletræ, som skal smides ud. Grantræerne kan dog stadig have værdi for andre. Blandt andet tager man imod juletræerne hos Øens Dyr på Viaduktvej 9 på Masnedø.

- Det kan eventuelt bare lægges uden for porten, hvis ikke her er nogen - det er dog vigtigt, at træet ikke gemmer på glimmer, fehår og andet, som dyrene ikke tåler at spise, lyder meldingen fra minizooen.